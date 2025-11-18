Forumul de Afaceri România-Irak la Palatul CCIB

Vizita delegației irakiene a fost condusă de Abdulrazaq Al-Zuheere, președintele Federației Camerelor Irakiene de Comerț.

La acest eveniment au participat reprezentanți ai Ambasadei Republicii Irak în România, Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Tursimului (MEDAT), Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), precum și companii românești interesate de extinderea cooperării economice cu Irak în domenii de inters precum industrie aeronautică, investiții imobiliare, investiții industriale și echipamente grele, transport, industrie petrolieră, energie regenerabilă, petrochimie, construcții și farmaceutice.

„Credem cu tărie că întreprinderile românești au un potențial extraordinar de internaționalizare și că CCIB poate sprijini acest proces. Economia României dispune de resursele și capacitățile necesare pentru a furniza partenerilor noștri din Irak bunuri și servicii competitive, contribuind la consolidarea și echilibrarea comerțului bilateral. Ne exprimăm convingerea fermă că Forumul de Afaceri de astăzi reprezintă un pas important în aprofundarea dialogului economic și promovarea cooperării durabile între comunitățile de afaceri din România și Irak, consolidând în același timp relațiile bilaterale pe termen lung”, a declarat Corneliu Samoilă, vicepreședinte al CCIB.

Abdulrazaq Al-Zuheere, președintele Federației Camerelor Irakiene de Comerț Foto: Crișan Andreescu

„În ultimii ani, Republica Irak a trecut prin schimbări de regim și a reușit să se dezvolte pe plan interațional. Prin întâlniri ca cele de astăzi, Republica Irak sprijină companiile străine care doresc să investească și șă se dezvolte pe piața irakiană.”, a declarat Abdulrazq Al-Zuheere, președinte al Federației Camerelor Irakiene de Comerț.

Directorul general al Departamentului de Relații Economice Externe, din cadrul Ministerului Comerțului din Republica Irak, Riyadh Al-Hashimi, a evidențiat potențialul ridicat al cooperării economice dintre România și țara sa în sectorul privat: „Considerăm că sectorul privat este principalul motor al creșterii economice. Prin stabilirea unor punți de comunicare între oamenii de afaceri din cele două țări marcăm un progres major în consolidarea cooperării și a schimburilor comerciale, precum și a investițiilor reciproce.”

În incheiere, președintele Asociației Camera de Comerț și Industie Româno-Irakiană, Said Omar, a subliniat importanța acestei cooperări pentru a menține strânsa legătură dintre România și Irak și a mulțumit participanților.

Companii precum Exim Banca Românească, Klarwin, RegPak Bio Pharma și Hayat Scientific Bureau au prezentat pe scurt domeniul lor de activitate, după care au interacționat direct cu membrii delegație irakiene într-o sesiune de networking și B2B, a precizat CCIB într-un comunicat.