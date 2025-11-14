€ 5.0847
Economia României a scăzut în al treilea trimestru din 2025
Data actualizării: 11:07 14 Noi 2025 | Data publicării: 09:48 14 Noi 2025

Economia României a scăzut în al treilea trimestru din 2025
Autor: Ioan-Radu Gava

pensie-puncte-stabilitate_25660500 Bani. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Economia României a scăzut ușor în al treilea trimestru al anului 2025.

În al treilea trimestru din 2025, economia României a intrat pe o scădere ușoară, chiar dacă, pe primele nouă luni ale anului, a existat o creștere. Asta vine pe fondul scăderii consumului din ultimele luni, ca urmare a măsurilor luate de Guvernul Bolojan în vară, inclusiv creșterea TVA.

Astfel, Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit Institutului Național de Statistică. Cu toate acestea, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4%.

Scăderea nu înseamnă și recesiunea, deoarece recesiunea se produce doar atunci când produsul intern brut scade timp de două trimestre consecutive.

Per total, în primele nouă luni ale anului 2025, Produsul intern brut a crescut cu 0,8% comparativ cu primele nouă luni din 2024,  pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

De asemenea, Institutul Național de Statistică a mai anunțat că a recalculat creșterea din primele două trimestre ale anului. Avansul a fost ușor mai mare decât cel calculat inițial (+0,1%) în primul trimestru din 2025. În schimb, în al doilea trimestru, creșterea economică a fost mai mică decât cea calculată inițial (-0,2%).

