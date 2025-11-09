ANAF trece la atac total împotriva evazioniștilor. Semnalul vine de la Cotroceni

Radu Burnete este cel care a făcut anunțul. Consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme economice, el a afirmat că-n acest moment ANAF are realizată pe jumătate digitalizarea, având acces la toate datele din e-Factura, e-Transport sau sistemul de TVA. Următorul pas va fi unificarea bazelor de date și folosirea algoritmilor de inteligență artificială pentru identificarea anomaliilor fiscale, conform declarației făcute la Digi24.

”Există un important proces de digitalizare al ANAF-ului, care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate. În clipa de față, administrația noastră fiscală are acces la toate datele digitale de care are nevoie, că-s din e-factura, că-s din TVA, că-s din e-transport, deci aceste date există în format digital. Acum mai trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date și vorbim despre asta de foarte multă vreme și, doi, este nevoie ca algoritmi sau inteligența artificială să fie utilizate pentru a analiza aceste date, pentru că, știți și dumneavoastră, odată ce folosești inteligența artificială sau calcule algoritmic ca să te uiți la aceste date, vezi anomalii”, a declarat consilierul prezidențial.

”Mă aștept ca în șase luni de zile să vedem niște rezultate”

Radu Burnete a mai declarat că ”Există o nouă conducere a fiscului care a luat câteva decizii importante. Inclusiv, să zic, oamenii din nivelul doi au fost schimbați și aici mă aștept - chiar dacă nu se poate peste noapte - mă aștept ca în șase luni de zile să vedem niște rezultate”.

Citește și: EXCLUSIV ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă