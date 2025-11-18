Legea pensiilor ar putea răsturna guvernul Merz. Tinerii se revoltă în CDU

Un grup de 18 parlamentari creștin-democrați au anunțat că nu vor vota legea, promovată de partenerii de coaliție social-democrați. Merz guvernează cu o majoritate extrem de fragilă, de doar 12 mandate.



Proiectul, propus de ministrul Muncii, socialista Bärbel Bas, ar genera costuri suplimentare de peste 120 de miliarde de euro pentru sistemul de pensii, între 2032-2040, odată ce ajunge la vârsta pensionării generația baby-boom. Intenția este de a păstra nivelul veniturilor din pensie, deși contribuțiile urmează să scadă, cu o micșorare tot mai accelerată anumărului de contribuabili, după 2032.



Gruparea din CDU care contestă proiectul consideră că tinerii sunt dezavantajați de noul sistem de calcul și că beneficiile pentru pensionari sunt prea mari.

Ministrul de Finanțe, Lars Klingbeil, SPD, a anunțat că nu vor fi alte negocieri cu partenerii de guvernare



Liderul organizației de tineret a CDU i-a atras atenția cancelarului Merz că nu ar fi ajuns la conducerea partidului fără sprijinul Junge Union și nu ar fi putut să ocupe poziția de prim ministru, cerând retragerea legii pensiilor. Ministrul Familiei, Karin Prien, din partidul lui Merz, a fost de acord cu amânarea discutării proiectului de lege a pensiilor, însă ministrul de Finanțe, Lars Klingbeil, SPD, a anunțat că nu vor fi alte negocieri cu partenerii de guvernare, și că legea va fi votată în actuala formă. Vom trece legea prin Bundestag, a spus Klingbeil, conform Politico.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Criza bate la ușă: Ilie Bolojan vrea lichidări, Coșea avertizează asupra haosului economic