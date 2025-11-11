€ 5.0845
Data publicării: 14:02 11 Noi 2025

CCIR, gazda  Forumului de Afaceri România – Arabia Saudită
Autor: Crişan Andreescu

Camera de Comerț și Industrie a României a organizat, Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită, reunind reprezentanți de vârf ai mediului de business, precum și al celui instituțional din ambele state, în vederea consoldării parteneriatului economic.

Forumul de afaceri a beneficiat de prezența dnei Natalia Intotero, vice-președinte a Camerei Deputaților, a E.S. Ambasadorul Arabiei Saudite în România, dr. Mohammed Ayyad, precum și a președintelui Consiliului de Afaceri Saudit-Român, dl Mohammed Salah Mutabagani.

În deschiderea forumului de afaceri, dl Mihai Daraban, președintele CCIR, a subliniat faptul că „România are cea mai puternică relație de afaceri cu Arabia Saudită dintre toate statele arabe. Anul trecut, valoarea schimburilor comerciale a fost de peste 1,3 miliarde de euro, la care se mai adaugă 62 milioane de euro în ceea ce privește serviciile. În România avem 270 de companii cu capital saudit, cu un capital subscris de aproximativ 24 de milioane de euro. Îndemn investitorii saudiți să se uite către Portul Constanța, care nu este doar unul maritim, ci și unul fluvial.

Deoarece canalul dintre Dunăre și Marea Neagră își descarcă conținutul în limitele portului, orice transbordări între navele maritime și navele fluviale pot fi efectuate în condiții foarte sigure, indiferent de condițiile meteorologice. Utilizând Dunărea, puteți ajunge în toate țările fără ieșire la mare din Europa Centrală, precum Serbia, Ungaria, Slovacia, Austria, și desigur Germania.

De asemena, Arabia Saudită poate reprezenta o verigă foarte importantă a unui coridor de transport care să devină o legătură stabilă și sigură între țările din Orient și Europa, prin portul Constanța. La sfârșitul lunii ianuarie, începutul lui februarie, trebuie să organizăm o misiune economică în Arabia Saudită. Credem cu adevărat în această relație economică cu acest stat și sperăm să vedem mai mulți investitori saudiți în România și, bineînțeles, mai mulți antreprenori români cu afaceri în Arabia Saudită”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

