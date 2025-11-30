€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Economie Apare olx-ul ANAF-ului, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată
Data publicării: 23:15 30 Noi 2025

Apare olx-ul ANAF-ului, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată
Autor: Irina Constantin

ANAF Foto: Facebook ANAF
 

Șeful ANAF anunță lansarea unui OLX al statului cu marfă confiscată.

Adrian Nica, președintele ANAF, a declarat, într-un interviu televizat, că, recent, instituția a avut o acțiune amplă, verificând 1100 de depozite. A fost confiscată marfă cât să umple trei depozite. 

”Marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect prin PNRR, să proiectăm o platformă - noi îi spunem intern ”olx-ul ANAF-ului”, pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces și marfa pe care o confiscăm  - legislația aici ne obligă să avem o întâlnire cu celelalte instituții ale statului abilitate, care să ne spună dacă marfa poate fi pusă pe piață, în consum, pentru că vorbim despre o marfă la negru, care, de cele mai multe ori, nu respectă condițiile de calitate. Prin această platformă, transparentizăm tot ce vindem, altfel spus, tot ce confiscăm urcăm în această platformă, la care urmează să aibă acces orice român, ca să cadă și mitul că la ANAF se vând pe sub mână produse. Vom transparentiza tot în această zonă” a spus șeful ANAF. 

Cu alte cuvinte, pe noua platformă, inspectorii ANAF ar urma să urce produsele din China și Turcia în principale, confiscate, în vederea vânzării. 

Citește și: EXCLUSIV ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anaf
olx
marfa confiscata
vanzare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 49 minute
Singurul motiv pentru care ar mai rămâne Moșteanu în politică. Elena Lasconi: Descurcă-te, frate! Ia-ți iahtul și pleacă
Publicat acum 58 minute
FCSB se apropie de play-off-ul Superligii după meciul cu Farul. Cum arată clasamentul
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Apare olx-ul ANAF-ului, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată
Publicat acum 1 ora si 35 minute
FOTO Ce decorațiuni s-au ales în 2025 pentru Casa Mița Biciclista. Clădirea, pregătită pentru postări instagramabile
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Treziții în conștiință ai lui Călin Georgescu, sectă fanatică legată de wokism - descrierea lui Adrian Papahagi despre georgism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close