Apare olx-ul ANAF-ului, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată

Adrian Nica, președintele ANAF, a declarat, într-un interviu televizat, că, recent, instituția a avut o acțiune amplă, verificând 1100 de depozite. A fost confiscată marfă cât să umple trei depozite.

”Marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect prin PNRR, să proiectăm o platformă - noi îi spunem intern ”olx-ul ANAF-ului”, pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces și marfa pe care o confiscăm - legislația aici ne obligă să avem o întâlnire cu celelalte instituții ale statului abilitate, care să ne spună dacă marfa poate fi pusă pe piață, în consum, pentru că vorbim despre o marfă la negru, care, de cele mai multe ori, nu respectă condițiile de calitate. Prin această platformă, transparentizăm tot ce vindem, altfel spus, tot ce confiscăm urcăm în această platformă, la care urmează să aibă acces orice român, ca să cadă și mitul că la ANAF se vând pe sub mână produse. Vom transparentiza tot în această zonă” a spus șeful ANAF.

Cu alte cuvinte, pe noua platformă, inspectorii ANAF ar urma să urce produsele din China și Turcia în principale, confiscate, în vederea vânzării.

