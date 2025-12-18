€ 5.0911
Moldova, regatul antreprenorilor români. București-Ilfov, terenul corporațiilor
Data actualizării: 20:22 18 Dec 2025 | Data publicării: 20:00 18 Dec 2025

Moldova, regatul antreprenorilor români. București-Ilfov, terenul corporațiilor
Autor: Anca Murgoci

cwechinox-2-sept Sursă foto: imagine proprie
 

Capitalul românesc crește, dar marile afaceri rămân la multinaționale.

Capitalul românesc are o influență tot mai mare în economie, arată o analiză realizată de PwC România pe baza topului celor mai mari 5.000 de companii din România. Cu o pondere de 53% din total, companiile antreprenoriale românești și-au consolidat poziția în top în ultimii doi ani, atât în ceea ce privește dinamica cifrei de afaceri cât și a profiturilor.

„Cifrele analizate arată un echilibru între aportul antreprenorilor locali și investițiile internaționale și o structură diversificată a economiei românești. De asemenea, am observat că structura procentuală în top 5.000 a companiilor deținute de acționari români, respectiv a celor multinaționale s-a menținut stabilă, ceea ce indică o reziliență notabilă, în ciuda crizelor suprapuse din ultimii ani. De altfel, în PwC facem această analiză de mai mulți ani și am remarcat în timp o maturizare și o sofisticare a capitalului românesc, care se observă atât în creșterea veniturilor și profiturilor pe care le obțin companiile antreprenoriale, precum și în intențiile lor de a se extinde în afara țării. Este foarte important pentru economia națională să avem campioni puternici în plan local, dar și internațional, așa cum au început să aibă țările vecine,” a declarat Ionuț Simion, Partener PwC România.

Deși mai puține ca număr, companiile cu capital străin dețin o pondere de două treimi a cifrei de afaceri cumulate pentru top 5.000. De altfel, circa trei sferturi dintre companiile cu afaceri de peste un miliard de lei în 2024 sunt cu capital străin.

Totuși, în ultimii doi ani, cifra de afaceri cumulată a tuturor companiilor private românești din top 5.000 a crescut cu 6,5%. În schimb afacerile cumulate ale companiilor străine au scăzut cu 2%, deși în 2024 au avut o ușoară revenire față de 2023.

Și la nivelul profiturilor nete, companiile private românești din top 5.000 au înregistrat un avans de 2% în ultimii doi ani, comparativ cu o reducere de 1% în cazul companiilor străine. Astfel, marja netă a companiilor românești din top 5.000 a fost de 6,2% în 2024 față de 5% în cazul companiilor străine.

Evoluția numărului de angajați confirmă influența în creștere a capitalului românesc. Numărul total de angajați ai companiilor private locale a crescut cu aproape 40.000 în 2024 comparativ cu 2022, în timp ce totalul angajaților companiilor străine din top a rămas constant. Per total, companiile străine au peste 59% din numărul total de angajați din top 5.000, iar cele private românești au o treime.

Sectorul comerțului ocupă prima poziție în acest top, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 675 miliarde lei sau 40% din total. Industria prelucrătoare ocupă locul al doilea, cu o pondere de 25%, urmată de sectorul de construcții și cel energetic, fiecare cu o pondere de circa 6%.

Sectoarele unde capitalul românesc este cel mai activ

La nivel sectorial, capitalul local este bine reprezentat în domeniul comerțului, unde cifra de afaceri cumulată a companiilor antreprenoriale românești, de 246,5 miliarde de lei, reprezintă 36,5% din total. Cele mai mari cinci companii românești din sectorul comerțului au înregistrat o creștere constantă a cifrei de afaceri în ultimii doi ani, ajungând la peste 37 de miliarde de lei în 2024.

În industria prelucrătoare, ponderea firmelor private locale în total cifră de afaceri este redusă, de doar 17,8%, însă antreprenorii români sunt mai bine reprezentați în anumite ramuri, cum ar fi industria cărnii sau cea a mobilei.

În schimb, sectorul construcțiilor este dominat de companii private locale, care au ajuns la o pondere de 71% din afacerile cumulate, în special datorită implicării puternice a companiilor locale în construcția de autostrăzi. Cifra de afaceri cumulată a companiilor românești de construcții prezente în Top 5.000 a crescut de la 46,5 miliarde de lei în 2022 la 75 de miliarde de lei în 2024.

Capitalul românesc este de asemenea bine reprezentat în sectorul de transporturi și depozitare, cu o pondere de 61%, și în energie, unde ponderea este de 44%, mai ales datorită companiilor controlate de stat. Pe de altă parte, în sectorul IT&C, firmele cu capital românesc prezente în top generează doar 22% din cifra de afaceri.

Distribuția companiilor din top 5.000 în regiunile istorice ale României evidențiază o concentrare remarcabilă a antreprenoriatului autohton în zona Moldovei, unde peste 80% dintre entități sunt deținute de investitori români. În schimb, în regiunea București-Ilfov, companiile cu capital străin reprezintă 57% din totalul companiilor prezente în top.

