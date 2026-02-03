€ 5.0950
DCNews Economie Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv
Data publicării: 23:24 03 Feb 2026

EXCLUSIV Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv
Autor: Andrei Itu

temu_80453800 Imagine cu aplicația Temu. foto: Unsplash

Taxa de 25 de lei impusă de Guvern de la 1 ianuarie 2026 pe coletele extra-comunitare, precum cele venite de pe Temu și Shein, pare că a cauzat efecte contrare pentru statul român. Economistul Adrian Negrescu a explicat, la DC News, cum au ocolit chinezii taxa de la București și de ce au ajuns la Budapesta.

Taxa de 25 de lei impusă de Guvern de la 1 ianuarie 2026 pe coletele extra-comunitare, precum cele venite de pe Temu și Shein, pare că a cauzat efecte contrare pentru statul român, care ar fi vrut mai mulți bani la buget.

Temu, Shein și Alibaba au ales Budapesta, nu București. De ce?

Temu, Shein și Alibaba s-au reorientat, adică marfa din China nu mai sosește direct în România, pe Aeroportul Otopeni, ci pe Aeroportul din Budapesta.

Practic, în loc să aducă marfa în România, o duc în Ungaria, unde nu există această taxă și de acolo intră oficial în UE, apoi adusă în România, fără a se achita taxa de 25 de lei per coletele până în 150 de euro.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, în cadrul unui interviu alături de jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, de ce Temu și Shein au preferat să aleagă Ungaria, o "manevră" care ar fi fost de mult timp pregătită, nu acum, odată cu taxa de 25 de lei per colet impusă de statul român de la 1 ianuarie 2026.

"Migrează către alte țări unde sunt costuri de producție sau costuri logistice mai mici"

"În primul rând, aș vrea să văd datele pe luna ianuarie de la Ministerul Finanțelor legate de încasările din taxa pe colet. Abia aștept să le văd, pentru că acolo vom vedea care este dimensiunea fenomenului. Însă vedem în piață, într-adevăr niște date nu neapărat auditate propuse de niște comisionari vamali sau de către alte platforme, care confirmă ceea ce estimam de ani de zile, că mulți dintre jucătorii masivi din anumite sectoare economice vor migra către alte țări unde sunt costuri de producție sau costuri logistice mai mici", a spus Adrian Negrescu.

Temu, Shein, chiar și Trendyol, reorientare către Aeroportul din Budapesta

"De exemplu, de ce s-au dus Temu, Shein, chiar și Trendyol, din anumite perspective, către Aeroportul din Budapesta? Pentru că, acolo, în ultimii ani, Guvernul Orban a investit masiv în dezvoltarea unei platforme logistice, se cheamă BUD Cargo City, capabilă să prelucreze undeva la un nivel de 300.000 de tone de marfă venită pe calea aerului, transport aerian de marfă, mai ales, din China. Ei au o relație foarte bună cu China. Au înțeles că viitorul, pe transportul de marfă, pe distanțele foarte mari, este transportul aerian și au investit masiv în zona asta.

Noi, pe Aeroportul Otopeni, s-au făcut niște investiții, dar mult prea mici, raportat la dimensiunea necesară, pentru a susține economia. Abia am reușit să modernizăm acum o pistă de la Aeroportul Otopeni, ce să mai vorbim despre alte facilități aeroportuare, motiv pentru care, companiile mari își pun o problemă legată de costul de infrastructură. Ungaria este conectată pe autostrăzi și pe infrastructură feroviară de tot ce înseamnă Europa, noi mai puțin", a declarat Adrian Negrescu.

Vezi și - Comanici de pe Temu, Shein sau Trendyol? Informație nouă despre coletele din afara UE

Cum te penalizează investitorii dacă nu ai infrastructură, autostrăzi

"Gândiți-vă, să construiești un centru logistic la marginea Bucureștiului și să vrei să exporți spre zona de vest a continentului. Îți va lua zile la rând, ca să reușești să duci un camion de marfă până acolo, neavând autostrăzi. Până nu demult, aveam și acea problemă la frontieră, cu viza de intrare, care crea cozi uriașe la granița de vest. Bine că s-a rezolvat măcar această problemă, dar noi nu avem infrastructură. Când nu ai infrastructură, bineînțeles, investitorii te penalizează și, în loc să deschidă aici centre logistice, să genereze plus valoare, taxe, impozite, locuri de muncă, lanțuri de business, se duc într-o țară unde au mai multe facilități. Despre asta este vorba, până la urmă", a mai declarat economistul Adrian Negrescu.

Vezi interviul complet aici:

Vezi și = Taxa de 25 de lei/colete, informații de ultimă oră de la Finanțe/VIDEO DCNews despre taxa Shein & Temu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

temu
shein
adrian negrescu
taxa colet
