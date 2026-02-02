Rezervele valutare la Banca Națională a României au crescut, la 31 ianuarie 2026

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

Intrări de 4.796 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;

Ieşiri de 3.784 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 14.221 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2026 au fost de 80.033 milioane euro, faţă de 77.017 milioane euro la 31 decembrie 2025.

Plăţile scadente în luna februarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1.259 milioane euro.