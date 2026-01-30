Unde s-au construit cele mai multe locuințe în România în 2025

În anul 2025, România a înregistrat o creștere a construcțiilor de locuințe. Institutul Național de Statistică (INS) arată că s-au eliberat 37.252 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, ceea ce marchează o creștere de 4,4% față de 2024, potrivit News.ro.

Creștere constantă în toate regiunile

Pe parcursul întregului an, majorarea a fost prezentă în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Vest a raportat +309 autorizaţii, Centru +279, Vest +213, Bucureşti-Ilfov +180, Nord-Est +166, Sud-Est +164, Sud-Vest Oltenia +145, iar Sud-Muntenia +129. Practic, fiecare zonă a contribuit la creșterea generală, ceea ce arată un trend ascendent al pieței rezidențiale.

Decembrie 2025 versus noiembrie 2025

Ultima lună a anului a adus o ușoară scădere față de luna precedentă. În decembrie s-au eliberat 2.650 autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 9,4% față de noiembrie, dar cu o suprafață utilă totală de 894.770 mp, în creștere cu 1,8%. Din total, 72,3% din autorizații au vizat zona rurală.

Scăderea lunii decembrie se reflectă în mai multe regiuni: Vest (-87 autorizaţii), Centru (-63), Bucureşti-Ilfov (-59), Sud-Vest Oltenia (-42), Nord-Est (-34) și Sud-Muntenia (-31). Pe de altă parte, Sud-Est a înregistrat +41 autorizaţii, iar Nord-Vest +1.

Pentru clădirile nerezidenţiale, decembrie 2025 a adus 544 autorizaţii, în scădere cu 2,9% față de noiembrie, dar suprafața utilă totală a crescut cu 15,9%, ajungând la 303.392 mp. Cele mai mari creșteri au fost în Vest (+80.204 mp) și Centru (+26.692 mp), iar scăderi în Bucureşti-Ilfov (-27.429 mp), Sud-Vest Oltenia (-14.227 mp), Sud-Muntenia (-12.100 mp), Nord-Vest (-7.174 mp), Nord-Est (-2.580 mp) și Sud-Est (-1.724 mp).

Comparativ cu decembrie 2024

Față de aceeași lună a anului trecut, decembrie 2025 a adus o creștere de 5,5% a numărului de autorizaţii rezidenţiale și o majorare de 6,4% a suprafeței utile totale. Creșteri s-au remarcat în Nord-Vest (+90 autorizaţii), Sud-Est (+86), Bucureşti-Ilfov (+28) și Sud-Muntenia (+25), în timp ce Vest (-50), Nord-Est (-32) și Centru (-8) au raportat scăderi. Sud-Vest Oltenia a rămas la același nivel.

În ceea ce privește clădirile nerezidențiale, decembrie 2025 a înregistrat +15% autorizaţii, dar suprafața utilă totală a scăzut cu 37%, adică -177.930 mp. Reduceri semnificative au fost în Centru (-112.250 mp), Nord-Vest (-52.304), Sud-Vest Oltenia (-24.004), Nord-Est (-17.946), Sud-Muntenia (-17.851) și Sud-Est (-2.466), iar creșteri au fost doar în Vest (+45.497 mp) și Bucureşti-Ilfov (+3.394 mp).

Cele mai multe locuințe în 2025 s-au construit în aproape toate regiunile țării, cu variații semnificative între zone și între lunile anului. Creșterile constante din Nord-Vest, Centru și Sud-Est reflectă un interes susținut pentru construcții rezidențiale, în timp ce zone precum Vest și București-Ilfov au avut evoluții mixte, mai ales la clădirile nerezidențiale. Trendul general indică o piață imobiliară activă și în expansiune, în ciuda dificultăților economice.

