Stiri

DCNews Stiri Nouă înșelătorie în România. Ce este metoda "porumbelul". Un bărbat din Cluj, păgubit de bunuri de 52.000 de lei
Data publicării: 14:16 29 Ian 2026

Nouă înșelătorie în România. Ce este metoda "porumbelul". Un bărbat din Cluj, păgubit de bunuri de 52.000 de lei
Autor: Doinița Manic

barbat inselat de escroci Imagine cu un bărbat supărat. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Un bărbat din Cluj a fost păgubit de bunuri de 52.000 de lei prin metoda "porumbelul".

O nouă înșelătorie face victime în țara noastră. Un bărbat din Cluj a fost păcălit prin metoda "porumbelul".

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, patru bărbaţi au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti, fiind cercetaţi pentru că ar intrat în luna octombrie în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că ar avea un porumbel blocat în podul casei şi i-au sustras bani şi bunuri în valoare totală de 52.000 de lei.

VEZI ȘI: Fraudă pe WhatsApp! Mare atenție dacă părinții, frații sau prietenii vă cer bani împrumut. Avertismentul DNSC

Șarlatanii au vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani

"În data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Cluj Napoca - Compartimentul Investigaţii Criminale, au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani, domiciliaţi în judeţele Cluj şi Mureş, bănuiţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale. În acelaşi timp, ceilalţi doi ar fi asigurat supravegherea zonei şi sprijinul acestora", se arată într-o informare trimisă joi de reprezentanţii IPJ Cluj.

Escrocii au furat bani și bijuterii din aur

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că cei patru bărbaţi i-ar fi spus bătrânului care ar avea un porumbel blocat în podul casei și că au nevoie să verifice interiorul.

Ajunși în casa omului, indivizii au sustras din locuinţa victimei 40.000 de lei, precum şi bijuterii din aur, aparţinând unei femei care nu se afla la domiciliu în momentul comiterii faptei.

Prejudiciul, recuperat integral de polițiști

Prejudiciul total a fost de 52.000 de lei şi a fost recuperat integral în data 28 ianuarie, după ce poliţiştii i-au prins pe escroci.

Activităţile au beneficiat de sprijinul procurorului de caz, precum şi al poliţiştilor din cadrul IPJ Mureş, iar cei patru bărbaţi au fost introduşi într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

inselatorie
escrocherie
cluj
porumbel
escroci
