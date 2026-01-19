Înșelătorie în numele OLX. Ce să NU faci niciodată ca să nu cazi în plasa escrocilor - VIDEO

DNSC îi avertizează pe români că o nouă înșelătorie în numele OLX circulă în mediul online.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un avertizment în legătură cu o nouă înșelătorie în numele OLX care face tot mai multe victime printre români. Atacatorii crează pagini false și trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime, încercând astfel să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.
"Atenție: atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele! Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.
Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.
Urmărește recomandările DNSC: Cum te protejezi online?
Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică - DNSC.
de Elena Aurel
de Val Vâlcu