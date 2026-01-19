€ 5.0921
Stiri

Înșelătorie în numele OLX. Ce să NU faci niciodată ca să nu cazi în plasa escrocilor - VIDEO
Data actualizării: 17:26 19 Ian 2026 | Data publicării: 17:24 19 Ian 2026

Înșelătorie în numele OLX. Ce să NU faci niciodată ca să nu cazi în plasa escrocilor - VIDEO
Autor: Doinița Manic

inselatorie in numele OLX Imagine cu un bărbat surprins în fața unui calculator. Foto: Freepik

DNSC îi avertizează pe români că o nouă înșelătorie în numele OLX circulă în mediul online.

 

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un avertizment în legătură cu o nouă înșelătorie în numele OLX care face tot mai multe victime printre români. Atacatorii crează pagini false și trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime, încercând astfel să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul atacatorilor cibernetici

"Atenție: atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele! Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Recomandările DNSC

  • Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.
  • Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.
  • Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.
  • Activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.
  • Raportează fraudele:   sună la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro

Urmărește recomandările DNSC: Cum te protejezi online? 

Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică - DNSC.

DNSC
inselatorie
olx
