Înșelătorie în numele OLX. Ce să NU faci niciodată ca să nu cazi în plasa escrocilor - VIDEO

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un avertizment în legătură cu o nouă înșelătorie în numele OLX care face tot mai multe victime printre români. Atacatorii crează pagini false și trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime, încercând astfel să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul atacatorilor cibernetici

"Atenție: atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele! Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Recomandările DNSC

Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

Activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro

Urmărește recomandările DNSC: Cum te protejezi online?

Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Național de Securitate Cibernetică - DNSC.



