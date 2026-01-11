€ 5.0887
DCNews Stiri Bătrân de 73 de ani, bătut de trei adolescenți în Oradea după un conflict banal
Data publicării: 10:27 11 Ian 2026

Bătrân de 73 de ani, bătut de trei adolescenți în Oradea după un conflict banal
Autor: Tiberiu Vasile

Bătrân de 73 de ani, bătut de trei adolescenți în Oradea după un conflict banal Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Un bărbat de 73 de ani din Oradea a fost bătut cu bestialitate de trei adolescenți.

 

Un bătrân în vârstă de 73 de ani a fost victima unei agresiuni brutale în Oradea, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce le-a cerut unor tineri să înceteze să mai arunce cu bulgări de zăpadă în ferestrele vecinilor. Trei adolescenți din oraș, cu vârste între 15 și 16 ani, l-au lovit fără milă, provocând panică printre martorii aflați în zonă.

Scena violentă, surprinsă de vecini

Potrivit oamenilor care locuiesc în apropiere, bătrânul a coborât din apartament pentru a-i opri pe tineri, însă discuția a degenerat rapid. O femeie care a asistat la incident a povestit:

„Când m-am uitat pe geam, am văzut mai mulți indivizi care s-au năpustit peste un domn. Îl loveau cu pumnii, cu picioarele și cu niște obiecte. Mi s-a făcut efectiv rău când am văzut”, a declarat martora pentru publicația locală Bihoreanul.

Aceasta a coborât imediat, dar adolescenții au fugit înainte să poată fi opriți. Bărbatul rănit a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri.

Imaginile distribuite presei arată cum cei trei tineri continuă să lovească victima căzută la pământ, folosind inclusiv un obiect lung, înainte de a dispărea fără urmă.

Anchetă în curs

Reprezentanții Poliției Bihor au confirmat că bătrânul atacat este un locuitor de 73 de ani, iar agresorii sunt trei adolescenți din Oradea. Sesizarea a fost făcută la 112 în jurul orei 00.18.

„La data de 10 ianuarie a.c., la ora 00.18, polițiștii orădeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic pe strada Leonardo da Vinci din municipiul Oradea”, au precizat oficialii IPJ Bihor.

Anchetatorii spun că incidentul a pornit dintr-un conflict spontan și discuții în contradictoriu. Bărbatul a fost lovit cu picioarele și cu obiecte contondente la nivelul corpului și al capului.

Cum s-a produs agresiunea

Victima le-a explicat polițiștilor că în zonă se aflau mai mulți tineri care făceau gălăgie și aruncau cu bulgări de zăpadă. Unii dintre ei au intrat în scara blocului să fumeze. Când bătrânul le-a cerut să plece, unul dintre adolescenți l-a lovit cu piciorul în piept, iar apoi toți trei au continuat să îl lovească până a căzut.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament, fiind externat în aceeași zi. Mai târziu, s-a prezentat la Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor pentru obținerea certificatului medico-legal.

Cercetări și măsuri legale

În urma evenimentului, poliția a deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror, cu implicarea Biroului de Poliție de Proximitate din Oradea.

Surse Bihoreanul arată că cei trei adolescenți au fost identificați rapid. Cei doi tineri în vârstă de 16 ani au fost deja duși la audieri, urmând ca autoritățile să decidă măsurile legale care se impun.

