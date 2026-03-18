O minoră sechestrată a fost salvată după ce a folosit funcția SOS a telefonului. Află cum o poți activa

Polițiștii au reușit să salveze o minoră care fusese sechestrată într-un apartament de un tânăr care ar fi încercat să o constrângă să întrețină relații sexuale, după ce aceasta a folosit funcția SOS a telefonului mobil pentru a alerta autoritățile, a informat, marți, IPJ Ialomița.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în data de 15 martie, când o minoră de 17 ani din comuna Grivița a apelat discret numărul unic de urgență 112, semnalând că este ținută împotriva voinței sale într-un apartament de un tânără de 23 de ani.

Fata a folosit funcția SOS a telefonului și a apăsat de cinci ori un buton care a sunat automat la 112 și a trimis locația exactă, ceea ce a permis poliției să ajungă rapid și să o salveze.

Tânărul a fost reținut

"Alerta a fost dată de o tânără de 17 ani, din comuna Grivița, care a utilizat discret funcția SOS a telefonului mobil pentru a apela numărul unic de urgență 112. Aceasta ar fi fost blocată într-un apartament de către un tânăr de 23 de ani care, prin amenințări, ar fi încercat să o constrângă să întrețină relații sexuale. În scurt timp de la sesizare, echipajele de poliție au ajuns la adresa indicată. Având în vedere pericolul iminent, polițiștii au forțat ușa de acces în locuință, intervenind pentru a stopa agresiunea. Tânărul a fost imobilizat și încătușat imediat, victima fiind extrasă în siguranță", a transmis IPJ Ialomița.

În baza probatoriului administrat, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, potrivit Agerpres.