Data actualizării: 10:45 18 Mar 2026 | Data publicării: 10:43 18 Mar 2026

O minoră sechestrată a fost salvată după ce a folosit funcția SOS a telefonului. Află cum o poți activa
Autor: Elena Aurel

fata folosind telefonul Sursa foto: Freepik, @freepik

O fată în vârstă de 17 ani a fost salvată după ce a fost sechestrată de un tânăr de 23 de ani. Aceasta a folosit funcția SOS de pe telefonul mobil pentru a alerta poliția și a trimite locația exactă.

Polițiștii au reușit să salveze o minoră care fusese sechestrată într-un apartament de un tânăr care ar fi încercat să o constrângă să întrețină relații sexuale, după ce aceasta a folosit funcția SOS a telefonului mobil pentru a alerta autoritățile, a informat, marți, IPJ Ialomița.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în data de 15 martie, când o minoră de 17 ani din comuna Grivița a apelat discret numărul unic de urgență 112, semnalând că este ținută împotriva voinței sale într-un apartament de un tânără de 23 de ani.

Fata a folosit funcția SOS a telefonului și a apăsat de cinci ori un buton care a sunat automat la 112 și a trimis locația exactă, ceea ce a permis poliției să ajungă rapid și să o salveze. 

VEZI ȘI: Adolescente din Cluj, traficate în Germania, după ce au fost ademenite prin metoda „loverboy”

Tânărul a fost reținut

"Alerta a fost dată de o tânără de 17 ani, din comuna Grivița, care a utilizat discret funcția SOS a telefonului mobil pentru a apela numărul unic de urgență 112. Aceasta ar fi fost blocată într-un apartament de către un tânăr de 23 de ani care, prin amenințări, ar fi încercat să o constrângă să întrețină relații sexuale. În scurt timp de la sesizare, echipajele de poliție au ajuns la adresa indicată. Având în vedere pericolul iminent, polițiștii au forțat ușa de acces în locuință, intervenind pentru a stopa agresiunea. Tânărul a fost imobilizat și încătușat imediat, victima fiind extrasă în siguranță", a transmis IPJ Ialomița.

În baza probatoriului administrat, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, potrivit Agerpres. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Germania trage un semnal de alarmă: Războiul din Iran ar putea declanșa o criză globală severă
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Cum este organizat Ministerul iranian al Informațiilor, al cărui șef, Esmaeil Khatib, a fost asasinat
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Vremea se răcește, iar vântul bate cu putere. Prognoza meteo pentru joi, vineri și weekend în București și-n țară
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Focar neobișnuit de meningită în Anglia. De ce s-ar fi răspândit atât de rapid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
