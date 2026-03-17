Iranul a folosit racheta Haj Qasem, numită după generalul Qassem Soleimani, ucis la comanda lui Donald Trump. Era idolatrizat la Teheran

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a anunțat că a lansat noi atacuri ce au vizat Israelul și bazele americane din Golful Persic, lansând racheta balistică Haj Qasem.

Operațiune surpriză

"Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice a folosit astăzi pentru prima dată racheta avansată Haj Qasem într-o operaţiune surpriză. Atacurile au vizat sedii şi baze din patru ţări din regiune, care au fost sursa recentelor atacuri împotriva Iranului", a transmis agenţia de ştiri iraniană Fars.

Racheta menţionată, de fabricaţie iraniană, are o rază de acţiune de 1.400 de kilometri şi un focos care cântăreşte 500 de kilograme.

Țintele atacurilor

Atacurile au vizat ţinte din oraşele israeliene Beit Shamish, Tel Aviv şi Ierusalim, precum şi bazele americane Al-Udeid, în Qatar, Ali Al-Salem, în Kuweit, Isa, în Bahrein, Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, şi Erbil, în Kurdistanul irakian.

Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat de asemenea că au folosit rachete Fattah şi Emad şi drone distructive în ofensivă.

Potrivit Fars, care citează IRGC, aceste atacuri fac parte din aşa-numitul "val 59 al Operaţiunii Promisiune Sinceră 4" şi au fost dedicate "martirilor industriei aerospaţiale". Armata israeliană a anunţat la rândul ei marţi un nou "val de atacuri la scară largă" împotriva infrastructurii regimului iranian, conform Agerpres.

Soleimani, ucis la comanda lui Trump

Qasem Soleimani a fost ucis într-un atac aerian american ordonat de președintele Donald Trump pe Aeroportul Internațional din Bagdad. El a fost aclamat ca un erou în Iran - curajos, carismatic și iubit de trupe.

Ali Khamenei îl numea ”martir viu al revoluției”, dar Statele Unite l-au considerat un ucigaș nemilos. Soleimani a fost o figură extrem de controversată. El a fost șeful Forței Quds a Gărzilor Revoluționare.