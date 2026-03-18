Vicepreședintele Vance va face o vizită la Budapesta. Sprijin pentru Orban în campania electorală

Vicepreşedintele american JD Vance intenţionează să facă în curând o vizită în Ungaria - un gest de sprijin pentru premierul naţionalist Viktor Orban, aflat în campanie electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie, au afirmat miercuri două surse ale agenţiei Reuters bine informate despre planificare.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost deja la Budapesta în februarie, pentru a-l susţine public pe Orban în cea mai strânsă cursă electorală a acestuia din 2010, când a ajuns a doua oară la putere.

Sondajele de opinie arată că Fidesz, partidul premierului, este mai slab cotat decât principala formaţiune de opoziţie, Tisza, condusă de Peter Magyar. Ungaria se confruntă cu o creştere economică slabă şi cu efectele inflaţiei crescute după invazia rusă în Ucraina, începută în 2022.

Calendarul vizitei lui Vance nu este încă definitivat, iar planurile acestuia se pot modifica, au avertizat sursele Reuters. Oficialii americani de rang înalt ar putea decide să nu plece de la Washington în timpul conflictului Statelor Unite şi al aliatului acestora, Israelul, cu regimul islamic din Iran; preşedintele Donald Trump şi-a amânat deja vizita în China.

Orban este unul din cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump din Europa şi menţine în acelaşi timp relaţii cordiale cu Moscova, dar este în conflict cu Uniunea Europeană pe mai multe teme, inclusiv războiul din Ucraina, remarcă Reuters. Budapesta refuză să trimită arme pentru forţele Kievului şi să accepte eventualitatea aderării Ucrainei la UE.

Preşedintele SUA a susţinut politicieni conservatori din întreaga lume. În ochii săi Orban este "un lider cu adevărat puternic"

Într-un mesaj în reţelele sociale, liderul de la Casa Albă l-a apreciat luna trecută pe prim-ministrul ungar ca "un lider cu adevărat puternic". Mulţi americani de dreapta îl văd pe Orban drept un model pentru politicile anti-imigraţie dure ale lui Trump şi ca pe un conservator creştin.

Preşedintele Statelor Unite i-a susţinut şi pe alţi politicieni conservatori din întreaga lume, cele mai recente exemple fiind Javier Milei în Argentina şi Sanae Takaichi în Japonia.

Vance este evaluat de Reuters ca un vicepreşedinte puternic, activ şi implicat profund în politica externă, precum şi ca succesorul cel mai probabil al lui Trump drept candidat republican la preşedinţia SUA, la alegerile din 2028.

În timpul vizitei în Ungaria, Rubio a apreciat că conducerea lui Orban este vitală pentru interesele Statelor Unite, însă a sugerat că relaţiile strânse cu liderul ungar depind de realegerea acestuia. El a indicat de asemenea că Washingtonul ar fi dispus să susţină financiar Budapesta, în caz că va fi necesar, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Rubio, vizită la Budapesta: Mesaj de susținere pentru Orban. De ce depinde relația SUA-Ungaria

