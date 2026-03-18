Soția și copiii lui Horia Brenciu au revenit în țară, după ce au fost blocați în Kuala Lumpur din cauza războiului

După zile întregi de așteptare și emoții puternice, Horia Brenciu și-a reunit familia! Copiii și soția cântărețului au fost blocați în Kuala Lumpur, din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu, iar artistul a rămas singur în drum spre casă. Astăzi însă, vedeta a putut să își strângă în brațe cei mai dragi oameni din viața lui și a împărtășit emoțiile momentului cu fanii pe Instagram.

Mesaj emoționant de la Horia Brenciu: „Sunt acasă! Suntem ÎMPREUNĂ!”

Artistul a postat pe Instagram un mesaj plin de emoție, în care și-a exprimat bucuria revederii:

„Gata! Au venit! Sunt acasă! Sunt cu mine! Suntem ÎMPREUNĂ! Nu mai sunt Kevin, singur acasă și nici Sandokan, faimosul tigru malaezian. Sunt tati, tata, Horia sau iubire mea, așa cum mi-a zis soția mea când am îmbrățișat-o la aeroport. Din 28 februarie, de când ni s-a întors avionul din drum, am avut mai multe revelații. Ai mei copiii s-au comportat admirabil, față de o situație nepremeditată și nedorită, iar gândurile venite din partea voastră, pe diverse căi, ne-au mers la inimă. Când cineva se gândește și se roagă pentru tine, chiar dacă nu te cunoaște personal, mi se pare cea mai frumoasă formă de empatie. Mulțumim frumos tuturor”.

Citește și: Horia Brenciu, prins în haosul cauzat de conflictul Pakistan - Afganistan: "Doar la televizor mai vezi lucruri similare"

Vacanța care s-a transformat într-o aventură neașteptată

În urmă cu mai bine de o lună, Horia Brenciu și familia sa plecau într-o vacanță în Kuala Lumpur. Nimeni nu se aștepta ca excursia să devină o experiență tensionată și plină de provocări.

Artistul a descris aventura asiatică ca fiind una dintre cele mai nebune experiențe din viața lor:

„Așa plecam cu ai mei în vacanță, în urmă cu mai bine de o lună. Nu știam că ne așteaptă una dintre cele mai nebune experiențe ale vieților noastre”.

După reîntoarcerea celor dragi, Horia Brenciu a mărturisit cât de mult l-a impresionat comportamentul copiilor și sprijinul primit din partea fanilor. În ciuda situației stresante, iubirea și solidaritatea au fost cele care i-au ajutat să depășească momentele dificile.

Haz de necaz

Horia Brenciu a continuat mesajul în stilul lui glumeț caracteristic, însă doar el știe emoțiile pe care le-a avut până să-și revadă familia din nou în siguranță:

„Dacă vreți vreodată un ghid, pentru Kuala Lumpur, orice membru al familiei mele vǎ stǎ la dispoziție. Fiecare templu, grădina botanică sau parc zoo sunt cunoscute de noi ca-n palmă.

E primăvară în țarǎ, dar nu și în lumea în care trăim, care e plină de tensiuni, venin, războaie și ură. Dar acum, toate astea le pot gestiona mai ușor, pentru cǎ Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice sunt lângă mine.

Misiunea mea e să-mi fac bine treaba. Să fiu omul care, atunci când lansează o invitație la un spectacol, la o emisiune, la o întâlnire de ordin artistic, trebuie să-i facă, pe cei prezenți acolo, să uite de problemele lor. Asta e misiunea mea. Pentru asta m-am pregătit toată viața.

Celor care au avut răbdarea să ajungă până aici, cu citirea mesajului meu, le doresc să-și trăiască viața frumos, cu dragoste pentru ei și cei din jurul lor. MAKE LOVE NOT WAR e o chestiune viabilă! Hai s-o şi punem în practică, zic”.