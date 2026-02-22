Horia Brenciu, dincolo de scenă: Cum reușește artistul să-și transforme talentul în succes

La baza activității sale se află compania în care artistul își desfășoară spectacolele și proiectele artistice. De peste două decenii, aceasta îi permite lui Horia Brenciu să aducă publicului concerte și evenimente memorabile.

O echipă mică, dar eficientă

Firma funcționează cu un număr redus de angajați permanenți și colaborări punctuale, model care-i oferă flexibilitate și eficiență - exact ca un spectacol bine regizat. Deși pandemia a afectat, ca în tot sectorul de entertainment, revenirea a fost vizibilă, iar activitatea a revenit la nivelurile anterioare, notează DCBusiness.

Controlul creativ e cheia

Actorul nu se limitează la scena medicală. Horia Brenciu deține și o companie de producție media, ceea ce îi permite să gestioneze direct conținutul video și să păstreze controlul asupra imaginii sale. Practic, de la scenă la videoclipuri, totul se întâmplă în cadrul propriului său „ecosistem artistic”.

Un model de business construit pe brand personal

„Ceea ce se conturează este un model antreprenorial echilibrat. Nu vorbim despre investiții speculative sau extinderi agresive, ci despre consolidarea unui brand personal transformat într-un mecanism economic stabil. Brenciu pare să fi ales varianta siguranței și a controlului, nu pe cea a expansiunii rapide”, mai notează DCBusiness.

Diversificare și implicare

Pe lângă activitatea principală, Brenciu s-a implicat și în alte proiecte. El a fost asociat într-o firmă numită Smart Rental Division SRL, care activează în zona de închirieri. Cu toate că nu este o afacere direct legată de scenă, compania a înregistrat profituri moderate în anumite perioade, ceea ce indică interes pentru diversificare.

„O altă componentă importantă este parteneriatul de imagine cu retailerul Profi. Rolul de ambasador de brand nu înseamnă deținere de firmă, dar reprezintă o formă semnificativă de monetizare a notorietății. În economia actuală, imaginea este capital, iar contractele de imagine consolidează puterea financiară a unui artist.

De asemenea, Brenciu a fondat și promovat Academia de Arte Horia Brenciu, un spațiu dedicat cursurilor de muzică, actorie și artă. Proiectul are potențial economic pe termen lung prin taxe de participare, consolidarea brandului și posibilitatea extinderii în alte orașe. În plus, poziționează artistul și în rolul de mentor, nu doar de performer”, mai menționează sursa citată.

Echilibru între talent și strategie

Așadar, Horia Brenciu nu e doar showmanul exuberant de la televizor. Brandul Brenciu nu este doar entertainment, este și business. El e un antreprenor care și-a construit o structură stabilă în jurul talentului său. Afacerile lui nu impresionează prin dimensiune spectaculoasă, dar impresionează prin echilibru și coerență.

