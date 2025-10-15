€ 5.0885
Data publicării: 23:59 15 Oct 2025

Jennifer Aniston, abdomen perfect plat la 56 de ani. Secretul actriței a fost dezvăluit
Autor: Doinița Manic

Jennifer Aniston1 Foto: Facebook Jennifer Aniston
 

Află în articol cum reușește actrița Jennifer Aniston să aibă abdomenul perfect plat la 56 de ani.

Jennifer Aniston și-a etalat recent abdomenul perfect tonifiat în două noi fotografii realizate pentru Pvolve. Actrița, în vârstă de 56 de ani, originară din Sherman Oaks, California, a spus că a descoperit o metodă „inteligentă” de a-și construi masa musculară — sistemul Pvolve, pe care îl folosește zilnic în sala sa de sport pe care o are acasă, scrie Daily Mail.

„Forța nu înseamnă doar fitness – este cel mai bun secret anti-îmbătrânire. Iar Jennifer Aniston merge și mai departe. Cu Pvolve, ea a descoperit o modalitate inteligentă, sigură și eficientă de a construi mușchi, de a crește rezistența și de a sprijini longevitatea. Acum, își duce propria evoluție în fitness la nivelul următor”, se arată într-un comunicat de presă publicat miercuri. 

Jennifer Aniston: Am seri cu pizza, burgeri...

 

Anterior, Jennifer Aniston a dezvăluit și ce mănâncă în „zilele de răsfăț”. Fosta soție a lui Brad Pitt a declarat pentru revista People că în noua ei carte, Cooking With Clydeo, lansată pe 9 septembrie, se regăsesc multe „mâncăruri de confort” pe care le pregătește atunci când are poftă de ceva „interzis”.

„Am seri cu pizza, burgeri sau mâncare mexicană”, a spus actrița.

Dar vedeta este și o iubitoare a restaurantelor. 

„Îmi place să merg la restaurantul meu preferat cu prietenele, să beau un martini și să savurez o masă delicioasă”, a mai spus aceasta.

Jennifer a dezvăluit și care este preparatul ei preferat din noua carte: o gustare numită Enchilada Bites.

„Nu te simți vinovat, pentru că sunt doar mici gustări. Poți să le savurezi în două mușcături – sunt absolut delicioase!”, a spus ea despre rețeta cu brânză.

"Postul intermitent i-a schimbat viața"

 

Cartea Cooking With Clydeo include 35 de rețete pentru mic dejun, prânz, cină și gustări. Aniston a vorbit și în trecut despre dieta sa. Anul trecut, actrița a spus că îi plac „zilele de răsfăț” și că uneori savurează un cocktail dirty martini. Câștigătoarea premiului Emmy urmează un stil de viață sănătos și holistic, bazat pe o dietă bogată în proteine și săracă în carbohidrați și zahăr.

O sursă a declarat pentru Us Weekly: „Mesele lui Jen sunt bogate în proteine, cu o cantitate sănătoasă de carbohidrați, dar își permite și mici plăceri. Dacă vrea un martini sau o tequila, se răsfață. Nu e mare lucru”.

Pentru relaxare, vedeta practică meditația și iese des la aer curat împreună cu câinii săi. Într-un interviu pentru Radio Times, Aniston a dezvăluit că postul intermitent i-a schimbat viața. Urmează varianta 16:8, adică mănâncă doar într-un interval de opt ore pe zi.

„Fac post intermitent, deci nu mănânc dimineața. Am observat o mare diferență de când stau 16 ore fără alimente solide”, a spus ea.

 
 

