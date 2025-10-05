€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 16:36 05 Oct 2025

Cât a costat rochia de lux purtată de Elena Hagi, la botezul lui Giorgios. Suma e impresionantă
Autor: Giorgi Ichim

ianis-si-elena_24194200 foto: Instagram, Ianis Hagi
 

Toate privirile au fost pe Elena Hagi la botezul micuțului Giorgios! Ce sumă impresionantă a plătit pentru rochia de lux purtată la eveniment.

Ianis Hagi și Elena Hagi au trăit clipe pline de emoție la botezul fiului lor, Giorgios, un eveniment care a reunit familia și apropiații pentru a celebra unul dintre cele mai importante momente din viața tinerilor părinți.

Deși atmosfera a fost dominată de emoție și bucurie, atenția publicului s-a îndreptat rapid către apariția spectaculoasă a Elenei Hagi.

Soția fotbalistului a impresionat prin eleganță și rafinament, alegând o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, completată de două funde negre supradimensionate pe umeri. Ținuta i-a pus perfect în valoare stilul sofisticat, deja bine cunoscut, dar și talia.

Rochia, semnată de brandul american de lux Rodarte, a avut un preț de 13.279 de lei, confirmând preferința Elenei pentru piese vestimentare de calitate și atenția ei pentru detalii.

Nu este prima dată când Elena Hagi atrage privirile prin aparițiile sale impecabile și ținutele de lux. De la nunta cu Ianis Hagi până la alte evenimente importante de familie, ea a reușit mereu să impresioneze prin rafinament și bun gust.

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pe 20 august, când s-a născut băiețelul lor, Giorgios. Cuplul a ales să fie discret în primele luni de viață ale micuțului, iar botezul a fost ocazia perfectă pentru a reuni familia și a celebra, cu emoție și iubire, începutul unui nou capitol în viața lor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Concertul lui Robbie Williams de la Instanbul, din 7 octombrie, anulat de autorităţi
Publicat acum 10 minute
CFR Cluj, prima victorie în Superligă după aproape 3 luni
Publicat acum 23 minute
Ministrul Apărării din Germania îndeamnă la calm după alertele cu drone
Publicat acum 32 minute
Radu Drăguşin, prima declaraţie după ce Tottenham i-a interzis să vină la naţională pentru meciurile cu Moldova şi Austria
Publicat acum 55 minute
Aveau totul în Marea Britanie, dar au ales să revină în România. "Nu am mai fost dispuşi să plătim acel preţ"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat pe 03 Oct 2025
Cumulul pensie-salariu, pe cale de a fi eliminat luna aceasta
 
gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close