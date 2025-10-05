Cât a costat rochia de lux purtată de Elena Hagi, la botezul lui Giorgios. Suma e impresionantă

Ianis Hagi și Elena Hagi au trăit clipe pline de emoție la botezul fiului lor, Giorgios, un eveniment care a reunit familia și apropiații pentru a celebra unul dintre cele mai importante momente din viața tinerilor părinți.

Deși atmosfera a fost dominată de emoție și bucurie, atenția publicului s-a îndreptat rapid către apariția spectaculoasă a Elenei Hagi.

Soția fotbalistului a impresionat prin eleganță și rafinament, alegând o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, completată de două funde negre supradimensionate pe umeri. Ținuta i-a pus perfect în valoare stilul sofisticat, deja bine cunoscut, dar și talia.

Rochia, semnată de brandul american de lux Rodarte, a avut un preț de 13.279 de lei, confirmând preferința Elenei pentru piese vestimentare de calitate și atenția ei pentru detalii.

Nu este prima dată când Elena Hagi atrage privirile prin aparițiile sale impecabile și ținutele de lux. De la nunta cu Ianis Hagi până la alte evenimente importante de familie, ea a reușit mereu să impresioneze prin rafinament și bun gust.

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pe 20 august, când s-a născut băiețelul lor, Giorgios. Cuplul a ales să fie discret în primele luni de viață ale micuțului, iar botezul a fost ocazia perfectă pentru a reuni familia și a celebra, cu emoție și iubire, începutul unui nou capitol în viața lor.