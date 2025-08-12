Data publicării:

Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a cumpărat Georginei

Autor: Andrei Itu | Categorie: Lifestyle

Starul portughez Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez, model şi influencer spaniol, au anunţat că se vor căsători.

Ei au sunt parteneri de viaţă de aproape zece ani şi au mai mulţi copii împreună. Într-o postare pe contul său de Instagram, Georgina Rodriguez, 31 de ani, arată o fotografie cu mâinile lor, în care poartă un inel mare, şi textul Da. În viaţa asta şi în toate vieţile mele. Postarea a fost însoţită de un val de felicitări şi mesaje. Multă lume s-a întrebat cât costă inelul de logodnă. Evident, suma este colosală!

Cât costă inelul

Conform presei străine, inelul de logodnă este comparabil cu cel al soției lui Jeff Bezos, cu o valoare de peste 1,5 milioane de dolari. Prin urmare, Ronaldo a plătit peste un milion de euro pentru bijuteria pe care i-a oferit-o Georginei. Mai mult, acesta are în jur de 15 carate.

”Inelul, estimat de experții în bijuterii la o valoare de peste un milion de dolari și care depășește probabil 10-15 carate, este la fel de spectaculos pe cât te-ai aștepta pentru unul dintre cele mai faimoase cupluri din lume. Dimensiunea și măiestria sa au atras imediat atenția, dar zâmbetul radiant al Georginei și semnificația postării au pecetluit confirmarea”, a scris cotidianul Marca.

Ronaldo și Georgina, împreună din 2016



Jucătorul de 40 de ani, care joacă acum la Al-Nassr în Arabia Saudită, şi Georgina sunt împreună din anul 2016 şi au vorbit despre o viitoare nuntă în mai multe rânduri, mai ales în reality show-ul Netflix al lui Rodriguez, Soy Georgina, în care cuplul a arătat o perspectivă intimă asupra relaţiei lor.

De fapt, nunta celor doi a fost sursa zvonurilor în repetate rânduri. În cele din urmă, au făcut anunţul oficial luni, deşi nu au dat alte detalii şi nu au împărtăşit informaţii despre când şi unde va avea loc nunta. Cuplul are două fiice împreună - Alana, în vârstă de 7 ani, şi Bella, în vârstă de 3 ani - în timp ce fratele geamăn al Bellei, Angel, a murit în timpul naşterii.

Rodriguez a ajutat, de asemenea, la creşterea celorlalţi trei copii ai lui Ronaldo - Cristiano Jr., în vârstă de 15 ani, şi gemenii Mateo şi Eva Maria, ambii de 8 ani.

