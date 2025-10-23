€ 5.0823
Data actualizării: 21:23 23 Oct 2025 | Data publicării: 21:09 23 Oct 2025

Kim Kardashian luptă cu o afecțiune a creierului: „Cea mai grea săptămână din viața mea”
Autor: Alexandra Curtache

Kim Kardashian Sursa foto: Captură de ecran Kim Kardashian, X
 

Vedeta a dezvăluit în noul sezon al serialului „The Kardashians” că medicii i-au descoperit o afecțiune gravă a creierului din cauza stresului extrem.

Kim Kardashian, în vârstă de 43 de ani și mamă a patru copii, a vorbit deschis despre o problemă gravă de sănătate, în episodul de deschidere al celui de-al șaptelea sezon din reality show-ul „The Kardashians”, difuzat pe 23 octombrie.

 În timpul unei investigații medicale de rutină, filmată de camerele de televiziune, vedeta a aflat că are „un mic anevrism cerebral”.

„Au găsit un mic anevrism”, a declarat Kim, vizibil afectată, în timp ce își împărtășea rezultatele scanării RMN.

„De ce se întâmplă asta?”

Vestea a zdruncinat-o puternic pe vedetă, care a fost surprinsă ulterior și a plâns în timpul convorbirii telefonice cu medicul.

„De ce doamne mi se întâmplă asta?”, a întrebat șocată aceasta.

În discuțiile cu sora ei, Khloé, și mama sa, Kris Jenner, Kim a mărturisit că a trăit „cea mai grea săptămână” din viața ei după primirea diagnosticului.

Stresul, o posibilă cauză

Medicii i-au explicat starletei că afecțiunea ar putea fi legată de „stresul excesiv”. Kim a recunoscut că perioada dificilă prin care a trecut, inclusiv divorțul de rapperul Kanye West, a contribuit la epuizarea sa emoțională și fizică.

„Totul s-a acumulat: filmările, copiii, procesele, divorțul. Corpul meu a spus pur și simplu „stop””, a spus vedeta.

Carieră în plină expansiune, dar sănătatea e pe primul loc

În ciuda problemelor de sănătate, Kim Kardashian se pregătește pentru debutul său actoricesc într-un nou serial de dramă juridică semnat de Ryan Murphy, intitulat All’s Fair. Totuși, ea a recunoscut că diagnosticul recent a făcut-o să își reevalueze prioritățile.

„Mi-am dat seama că, oricât de puternică m-aș crede, nimic nu e mai important decât sănătatea”, a concluzionat Kim.

Kim Kardashian este una dintre cele mai influente figuri din cultura modernă. Cu o avere estimată la peste 1,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes, ea a transformat notorietatea dobândită prin reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians” într-un adevărat imperiu de afaceri și a fondat branduri de succes precum SKIMS și KKW Beauty.

De asemenea, Kim s-a implicat în numeroase acțiuni umanitare și a început studii în drept, visând să devină avocat, inspirată de activitatea tatălui ei, Robert Kardashian.

