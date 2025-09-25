€ 5.0754
Data publicării: 12:44 25 Sep 2025

Dan Negru, reacție acidă: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea

Autor: Doinița Manic
dan-negru_12776000 Facebook Dan Negru
 

Dan Negru lansează critici dure, în timp ce își laudă propria carieră.

Dan Negru a avut o reacție dură pe rețelele de socializare, pornind de la situația din învățământ și de la o declarație făcută de un jurnalist, care ar fi declarat că profesorii merită tăieri salariale din cauza lipsei de performanță. 

"Fiica-mea n-are profesoară de matematică la unul dintre cele mai bune licee de stat din București – profa și-a dat demisia. Sunt 300 de posturi didactice neocupate doar în Capitală", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea

 

Apoi, a legat această discuție de criteriul performanței și a ajuns să se descrie drept „regele audiențelor”, invocând propriile realizări din televiziune.

„Dragă colega, de 25 de ani primul lucru pe care-l fac dimineața este să mă uit pe audiențele TV. Te uiți și tu? Iartă-mi mândria, dar sunt printre puținii care știu cu ce se mănâncă audiența TV. Caută pe Google «regele audiențelor» și o să-ți apară moaca mea. Pentru că am făcut audiențe uriașe – nu doar cu un singur format, nu doar la o singură televiziune, nu doar într-un singur deceniu și nu doar într-o singură țară. Show-urile mele au făcut recorduri istorice de audiență în Moldova”, a scris Negru.

Acesta a continuat și a afirmat că poate obține audiență cu cele mai diverse formate și invitați: „De vreo 27 de ani fac audiență TV și cu Piersic sau Gheorghe Zamfir și cu Guță sau Adi Minune. Știu cum e să faci audiență și cu Blonde și cu farse, și cu Revelioane, dar și cu copiii geniali din «Next Star» sau cu cuvintele din «Jocul Cuvintelor».”

"Minus la școală, plus la politică"! 

 

După ce și-a apărat cariera și a pus accent pe importanța performanței, Dan Negru a revenit la subiectul educației și a criticat lipsa cadrelor didactice, comparând situația cu numărul mare de parlamentari.

„Lipsesc 300 de dascăli în București, dar avem 465 de parlamentari! Prea mulți dacă se respecta referendumul din 2009. Minus la școală, plus la politică! Arghezi avea dreptate: „Învățătorul e o lumânare care arde luminându-i pe alții”. Doar că acum e inclusă și lumina de la capătul tunelului în factura de curent. De aia costă așa mult! ”, a mai scris acesta.

dan negru
profesori
