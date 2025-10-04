Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc

Andra a vorbit sincer despre momentele grele prin care a trecut și despre boala care i-a dat viața peste cap. Într-un interviu emoționant acordat lui Teo Trandafir, artista a povestit cum un episod apărut din senin a speriat-o atât de tare, încât a decis să-și schimbe complet stilul de viață.

Cântăreața a povestit că, deși duce o viață agitată, a reușit să-și creeze o rutină care o ajută să-și păstreze echilibrul. Se trezește devreme, își pregătește copiii pentru școală, iar apoi merge cu soțul ei, Cătălin, la plimbare prin pădurea Băneasa.

Totul părea sub control, până într-o zi, când în timpul unui concert, Andra a început să se simtă rău.

"Vedeam în ceață... am chemat Urgența, au venit și mi-au făcut o branulă”, a mărturisit ea. Episodul a fost un semnal de alarmă, iar medicii i-au spus clar ce are de făcut pentru a-și recăpăta sănătatea.

După acel moment, Andra a decis să-și schimbe radical alimentația și să slăbească. Schimbarea a fost una spectaculoasă, iar rezultatele s-au văzut nu doar pe cântar, ci și în starea de sănătate.

Astăzi, artista spune că se simte mai bine ca niciodată, dar continuă să-și monitorizeze starea sub supravegherea medicilor.

