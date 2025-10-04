€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 11:57 04 Oct 2025 | Data publicării: 11:56 04 Oct 2025

Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Autor: Giorgi Ichim

andra maruta Andra - Foto: Instagram @andra
 

Andra a dezvăluit diagnosticul pe care l-a primit și pentru care a urmat tratament. A ajuns la Urgențe din cauza unei probleme periculoase. Ce a făcut-o să slăbească 10 kilograme în ultima perioadă.

Andra a vorbit sincer despre momentele grele prin care a trecut și despre boala care i-a dat viața peste cap. Într-un interviu emoționant acordat lui Teo Trandafir, artista a povestit cum un episod apărut din senin a speriat-o atât de tare, încât a decis să-și schimbe complet stilul de viață.

Cântăreața a povestit că, deși duce o viață agitată, a reușit să-și creeze o rutină care o ajută să-și păstreze echilibrul. Se trezește devreme, își pregătește copiii pentru școală, iar apoi merge cu soțul ei, Cătălin, la plimbare prin pădurea Băneasa. 

Totul părea sub control, până într-o zi, când în timpul unui concert, Andra a început să se simtă rău.

"Vedeam în ceață... am chemat Urgența, au venit și mi-au făcut o branulă”, a mărturisit ea. Episodul a fost un semnal de alarmă, iar medicii i-au spus clar ce are de făcut pentru a-și recăpăta sănătatea.

După acel moment, Andra a decis să-și schimbe radical alimentația și să slăbească. Schimbarea a fost una spectaculoasă, iar rezultatele s-au văzut nu doar pe cântar, ci și în starea de sănătate.

Astăzi, artista spune că se simte mai bine ca niciodată, dar continuă să-și monitorizeze starea sub supravegherea medicilor.

Vezi în articolul complet pe DC Medical ce diagnostic i-au descoperit medicii Andrei și cum a reușit să îl țină sub control. Mulți au această problemă fără să știe!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vedete
sanatate
andra
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Şcoala Altfel şi Săptămâna verde, două anomalii. "Facem din banii noştri"
Publicat acum 38 minute
Alegeri Cehia: un vot care poate răsturna echilibrul UE. Ce urmează dacă iese Andrej Babis
Publicat acum 43 minute
Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională. ”Indiferența continuă crima”
Publicat acum 51 minute
Staţiunile Bran, Moieciu, Fundata şi Peştera, fără curent electric de 24 de ore
Publicat acum 55 minute
Un monument dedicat regelui Carol I al României, dezvelit la Pordim, Bulgaria
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close