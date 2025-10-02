€ 5.0837
Data actualizării: 13:22 02 Oct 2025 | Data publicării: 13:17 02 Oct 2025

Carmen Grebenișan, emoții uriașe înainte de naștere! Alina Ceușan a fugit la Constanța să-i fie alături în cel mai important moment
Autor: Alexandra Curtache

SnapInsta.to_540689485_18521616802036221_974138094726027523_n Foto: Instagram
 

Carmen Grebenișan se pregătește să devină mamă pentru prima dată, iar Alina Ceușan, prietena ei cea mai bună, a fugit într-un suflet la Constanța pentru a-i fi alături în acest moment special.

Carmen Grebenișan și Alina Ceușan sunt două dintre cele mai cunoscute influencerițe, dar și prietene apropiate de ani buni. Cele două au reușit să construiască comunități impresionante de fani, iar relația lor de prietenie a trecut testul timpului, fiind mereu alături una de cealaltă în momente importante din viață.

Alina Ceușan este extrem de nerăbdătoare ca prietena ei să nască și a dorit să marcheze acest moment cu un gest emoționant și personal. „Inima mea este plină de bucurie pentru tine, este un capitol cu totul nou, unul care schimbă totul în cel mai frumos mod cu putință. Nimic nu te pregătește cu adevărat pentru acea iubire sau pentru cât de repede se estompează zilele... și știi ce, nici nu trebuie, pentru că totul este deja clar - vă aveți unul pe celălalt”, a scris Alina pe rețelele sociale.

Un gest simbolic: crizantemele albe

Alina a ales să îi ducă lui Carmen un buchet de crizanteme, și a explicat semnificația alegerii sale: „Abia aștept să-ți cunosc micuțul miracol și să te văd pășind în această nouă lume. O întâmplare: am ales astăzi pentru tine aceste crizanteme albe de la piață pentru că mi s-a părut că reprezintă ideea de toamnă, doar pentru a afla că sunt adesea numite simplu „mums” (mame) și nu pot să nu simt că este atât de poetic să le țin în mână gândindu-mă la tine devenind mamă pentru prima dată”.

Gestul vine ca o dovadă a prieteniei solide și a emoțiilor puternice care însoțesc perioada de dinaintea nașterii. Alina a dorit să fie aproape de Carmen pentru a-i oferi sprijin moral și afecțiune, chiar înainte de marele moment.

Mesajul emoționant al lui Carmen: „Te așteptăm bebe” 

Influențerița a publicat și un mesaj emoționant, în care a comparat așteptarea nașterii cu valurile mării: „Puteam să cer mai mult de atât? Așteptarea asta e ca un val mare pe care știm că urmează să îl încalecăm soon. Nu știm exact cât de puternic o să fie, dar știm că la final, la mal ne așteaptă băiețelul nostru. Sunt la mare, ascult valurile și îmi dau seama că e fix așa și cu nașterea naturală. Nu alegem noi momentul, îl lăsăm să își scrie singur destinul, să își facă intrarea în lume așa cum simte.

Noi? Stăm cu emoții, entuziasm și o bucurie greu de pus în cuvinte. Mie îmi vine să dansez și mă entuziasmez când începe câte o contracție. Chiar de e neplăcută, simt că mă aduce mai aproape de bebe. Și chiar dacă travaliul e un mister, și nu știu exact cum voi reacționa, gândul că la final îl ținem în brațe ne umple sufletul de fericire.

Între timp, îl mai „chemăm” cu niște curmale, ananas și ce trucuri mai știm cu oxitocina naturală pe care o adunăm, cu iubire, râsete, plimbări, valurile mării. Waiting for you, baby K”, a scris vedeta.

Bebelușul se lasă așteptat

Chiar dacă travaliul a început acum ceva timp și toată lumea este nerăbdătoare, bebelușul pare că nu se grăbește deloc. În urmă cu două ore, Carmen a dorit să împărtășească cu urmăritorii ei stadiul actual al sarcinii.

„Cred că o să mai dureze. Nu vin contracțiile regulate sau dureroase și cred că deja ajunge să fie nesănătos pentru psihicul nostru să ne tot stresăm pe așteptare, pentru că real, nu avem nicio problemă, iar bebe are 38 săpt +2 zile și totul arată bine. Credeam că o să se simtă într-un fel când te dilatezi, dar nu simt nimic. Ne punem să luăm și să ne continuăm viața până la următoarele semne serioase de travaliu. O să revin pe acest subiect când va fi momentul, până atunci o să postez și despre alte subiecte, ca să mă eliberez un pic de presiune”, a scris ea pe Intgaram.

Pe măsură ce nașterea se apropie, fanii celor două influencerițe urmăresc cu sufletul la gură fiecare postare, emoționați alături de ele.

