Data publicării: 14:49 27 Oct 2025

Soția lui Florinel Coman le dă hoților o lecție, după ce au încercat să le spargă casa
Autor: Alexandra Curtache

Foto: Instagram
 

Florinel Coman și soția sa, Ioana, au devenit recent ținta unor persoane care au încercat să pătrundă într-una dintre proprietățile lor. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost publicate de Ioana Coman.

Din fericire, tentativele de spargere au fost întrerupte de sistemele de securitate instalate în jurul casei. Soția fotbalistului a reacționat imediat, avertizându-i public pe cei care ar mai avea intenții similare.

Avertismentul Ioanei Coman: „Fiecare proprietate este supravegheată non-stop”

Ioana Coman a transmis un mesaj clar hoților, explicând că toate locuințele familiei sunt monitorizate permanent, inclusiv în interior. Sistemele de alarmă și camerele de ultimă generație trimit alerte în timp real atât către proprietari, cât și către firmele de pază care intervin 24 de ore din 24.

„Aviz persoanelor care încearcă. Orice tentativă de acces neautorizat este detectată. Primim notificări în timp real, iar firmele de pază asigură intervenție 24/7. În toate casele noastre locuiește cineva permanent, iar spațiile sunt monitorizate cu camere 4K, control biometric și sistem antisabotaj”, a scris Ioana Coman pe rețelele de socializare.

Măsuri stricte de securitate pentru casele familiei Coman

Chiar dacă fotbalistul se află frecvent plecat din țară, el și soția sa au pus la punct un sistem complex de protecție pentru toate proprietățile. Pe lângă camerele video de înaltă rezoluție, casele sunt dotate cu generatoare proprii și tehnologii de recunoaștere facială inteligentă.

„Oamenii își fac uneori idei greșite despre ce ar putea găsi în casele noastre, dar noi suntem conștienți că există mereu persoane dispuse să încerce. De aceea, am luat toate măsurile necesare pentru a preveni orice incident”, a precizat soția sportivului.

Incidentul a fost gestionat fără pierderi, însă familia Coman trage un semnal de alarmă: siguranța locuinței nu trebuie niciodată neglijată. Ioana Coman a demonstrat că tehnologia și vigilența pot face diferența între o tentativă eșuată și o spargere reușită.

