Data actualizării: 18:53 30 Oct 2025 | Data publicării: 18:51 30 Oct 2025

Monica Anghel, de urgență la spital. Poza care i-a îngrijorat pe fani
Autor: Andrei Itu

monica-anghel_07457000 captră video
 

Monica Anghel are probleme de sănătate. Vedeta a ajuns pe patul de spital.

Una dintre cele mai cunoscute cânterețe din România a transmis un mesaj de pe patul de spital, cu perfuzia în mână, atașând și o fotografie în acest sens, care i-a îngrijorat pe fani.

Monica Anghel, pe patul de spital

Mesajul transmis de Monica Anghel evidențiează că sănătatea este cel mai important lucru al vieții.

”Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris Monica în descrierea fotografiei. 

Postarea Monicăi Anghel a stârnit instant numeroase reacții și comentarii. Fanii și-au exprimat îngrijorarea și, totodată, i-au transmis urări de însănătoșire grabnică.

Foto

 ”Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!”, ”Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului să vă dea sănătate, să vă ocrotească și să vă binecuvânteze!”, i-au transmis fanii.

Monica Anghel a slăbit 40 de kilograme în ultimii ani, din cauza unei probleme medicale.

Monica Anghel, la spital, și în luna august

Amintim că acum două luni, artista a avut și o intervenție chirurgicală oftalmologică.

”Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a transmis Monica Anghel, la vremea respectivă.

monica anghel spital
monica anghel probleme de sanatate
