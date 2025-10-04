A murit actorul Remo Girone, interpretul personajului Tano Cariddi din serialul "Caracatiţa"

Actorul italian Remo Girone, cunoscut în principal pentru interpretarea personajului Tano Cariddi din serialul TV "La piovra" ("Caracatiţa"), a murit la vârsta de 76 de ani, informează Ilsole24ore.com.



Născut pe 1 decembrie 1948, la Asmara, în Eritreea, pe atunci colonie italiană, Girone era fiul unei familii de italieni stabiliţi în acea colonie din Africa. La vârsta de 13 ani, el s-a mutat la Roma, unde şi-a finalizat studiile şi a pornit pe drumul care avea să-l transforme într-unul dintre cei mai emblematici actori italieni.



După o scurtă perioadă în care a studiat la Facultatea de Economie, Girone a ales să îşi urmeze vocaţia artistică şi a urmat cursurile Academiei Naţionale de Arte Dramatice "Silvio d'Amico". Talentul său s-a impus rapid pe scenele de teatru, jucând în piese de W. Shakespeare, A. Cehov şi H. Miller, sub îndrumarea unor regizori precum Luca Ronconi şi Peter Stein.



Popularitatea a cunoscut-o însă în televiziune, în anii '80, odată cu rolul mafiotului Tano Cariddi din serialul cult "La piovra", care l-a impus memoria colectivă drept interpretul unuia dintre cele mai carismatice şi complexe personaje din ficţiunea italiană.



Girone nu a fost doar un om al scenei şi al micului ecran. Cinematografia i-a oferit roluri importante, atât în Italia, cât şi în străinătate. Memorabilă a rămas interpretarea lui Enzo Ferrari în filmul "Ford v Ferrari" (Le Mans '66), regizat de James Mangold, din 2019, care l-a adus în atenţia unui public internaţional numeros.



În paralel cu cariera cinematografică, Girone a trăit o lungă poveste de dragoste cu actriţa de origine argentiniană Victoria Zinny, soţia sa din 1982.



Viaţa sa a fost marcată şi de momente dificile: în timpul filmărilor la "La piovra", actorul a dus o luptă împotriva cancerului, pe care a reuşit să o câştige cu determinare şi curaj.