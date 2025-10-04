€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 17:52 04 Oct 2025

A murit actorul Remo Girone, interpretul personajului Tano Cariddi din serialul "Caracatiţa"
Autor: Mihai Ciobanu

lumanare_94318600 Lumânare
 

Actorul italian Remo Girone, cunoscut în principal pentru interpretarea personajului Tano Cariddi din serialul TV "La piovra" ("Caracatiţa"), a murit la vârsta de 76 de ani, informează Ilsole24ore.com.Născut pe 1...

Actorul italian Remo Girone, cunoscut în principal pentru interpretarea personajului Tano Cariddi din serialul TV "La piovra" ("Caracatiţa"), a murit la vârsta de 76 de ani, informează Ilsole24ore.com.

Născut pe 1 decembrie 1948, la Asmara, în Eritreea, pe atunci colonie italiană, Girone era fiul unei familii de italieni stabiliţi în acea colonie din Africa. La vârsta de 13 ani, el s-a mutat la Roma, unde şi-a finalizat studiile şi a pornit pe drumul care avea să-l transforme într-unul dintre cei mai emblematici actori italieni.

După o scurtă perioadă în care a studiat la Facultatea de Economie, Girone a ales să îşi urmeze vocaţia artistică şi a urmat cursurile Academiei Naţionale de Arte Dramatice "Silvio d'Amico". Talentul său s-a impus rapid pe scenele de teatru, jucând în piese de W. Shakespeare, A. Cehov şi H. Miller, sub îndrumarea unor regizori precum Luca Ronconi şi Peter Stein.

Popularitatea a cunoscut-o însă în televiziune, în anii '80, odată cu rolul mafiotului Tano Cariddi din serialul cult "La piovra", care l-a impus memoria colectivă drept interpretul unuia dintre cele mai carismatice şi complexe personaje din ficţiunea italiană.

Girone nu a fost doar un om al scenei şi al micului ecran. Cinematografia i-a oferit roluri importante, atât în Italia, cât şi în străinătate. Memorabilă a rămas interpretarea lui Enzo Ferrari în filmul "Ford v Ferrari" (Le Mans '66), regizat de James Mangold, din 2019, care l-a adus în atenţia unui public internaţional numeros.

În paralel cu cariera cinematografică, Girone a trăit o lungă poveste de dragoste cu actriţa de origine argentiniană Victoria Zinny, soţia sa din 1982.

Viaţa sa a fost marcată şi de momente dificile: în timpul filmărilor la "La piovra", actorul a dus o luptă împotriva cancerului, pe care a reuşit să o câştige cu determinare şi curaj.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Remo Girone
caracatita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Surse: Sorin Oprescu, reţinut în Salonic
Publicat acum 54 minute
A murit actorul Remo Girone, interpretul personajului Tano Cariddi din serialul "Caracatiţa"
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ianis Hagi a înscris primul său gol pentru Alanyaspor
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Ziua Mondială a Animalelor. Tu cum arăți că le iubești?
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Fenomenul care afectează locuitorii Capitalei. Explicația ANM pentru diferențele de temperatură din Bucureşti
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close