Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Mesajul Monicăi, după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion Festival

Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, face primii pași siguri în lumea modellingului. Tânăra a defilat recent la Transilvania Fashion Festival, în prezentarea celebrului designer Cătălin Botezatu. 

Între 11 și 14 septembrie, Clujul a găzduit Transilvania Fashion Festival, un eveniment care aduce anual pe podium nume mari din industria modei. Printre modelele care au defilat s-a aflat și Irina Columbeanu, fiica de 18 ani a Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu.

Adolescenta a intrat în lumina reflectoarelor chiar în prezentarea lui Cătălin Botezatu, ocazie cu care a demonstrat că a moștenit grația și eleganța mamei sale, fost top-model.

@columbeanu.irina Transilvania Fashion Festival Day 2 ???????? designers: 1. Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca - Licența. 2. Universitatea Nationalã De Arte "George Enescu" 3. Universitatea de Vest Timisoara. 4. Cătălin Botezatu #fashionshow#model#runway ♬ stereo love - .

 

Monica Gabor, mesaj neașteptat din Statele Unite

De ani buni stabilită în SUA, Monica Gabor a revenit în atenția publicului printr-un mesaj postat online, în care și-a exprimat emoțiile legate de debutul fiicei sale în modelling. Momentul a emoționat-o pe Monica Gabor, care i-a transmis un mesaj public neașteptat din America, mulțumindu-i designerului, dar și mentorului ei din tinerețe, Matei Miko.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău.”, a scris Monica pe Instagram, alături de o fotografie cu celebrul designer.

Pe lângă mesajul adresat lui Cătălin Botezatu, Monica Gabor nu a uitat să îi transmită gânduri de mulțumire și lui Matei Miko, cel care i-a ghidat pașii în cariera de model.

„Nu pot să vă mulțumesc îndeajuns pentru încrederea și sprijinul neclintit pe care le-ați acordat familiei noastre în ultimii 20 de ani. Ați văzut potențialul meu atunci când aveam nevoie de cineva care să creadă în mine, iar datorită dvs. viețile noastre s-au schimbat. Aceeași generozitate și încredere îi oferă acum fiicei mele oportunități la care mulți doar visează. Din adâncul inimii, vă mulțumesc pentru tot”, a mai scris Monica.

2. Foto: Inst... (monica_54616300.jpg)

Monica Gabor trăiește cu emoție începuturile carierei fiicei sale și că păstrează legături strânse cu oamenii care i-au influențat propria evoluție în lumea modei. Irina Columbeanu pare pregătită să ducă mai departe tradiția mamei sale pe podiumurile de modă, debutul de la Cluj fiind doar primul pas într-o carieră promițătoare.

