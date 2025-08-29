Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară

Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a patra oară.

Cântărețul spaniol Enrique Iglesias și fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova, care formează un cuplu de mai bine de două decenii, așteaptă cel de-al patrulea copil, conform informațiilor publicate de presa de specialitate, transmite agenția EFE.

Enrique Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Anna Kournikova, de 44 de ani, sunt „foarte încântați” de ideea de a deveni din nou părinți, a dezvăluit revista Hola!, care citează surse apropiate cuplului și care precizează că sportiva se află la jumătatea sarcinii.

Relație de 24 de ani

Cuplul are o relație din 2001 - când cei doi s-au cunoscut cu ocazia înregistrării videoclipului „Escape” al lui Iglesias - și locuiește în Miami (SUA) alături de copiii Nicholas și Lucy, gemeni de 7 ani, și Mary, de 5 ani.

Potrivit revistei, Kournikova a fost fotografiată recent în Miami îmbrăcată într-o ținută lejeră, care îi scotea în evidență sarcina, în timp ce își ducea copiii la școală.

Revista People, care citează o altă sursă apropiată, a confirmat știrea, precizând că Iglesias și-a redus în ultimii ani timpul petrecut în turnee pentru a sta mai mult împreună cu familia, potrivit Agerpres.

