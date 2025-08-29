Data publicării:

Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Lifestyle
Sursa foto: Anna Kournikova, Instagram
Sursa foto: Anna Kournikova, Instagram

Cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a patra oară.

Cântărețul spaniol Enrique Iglesias și fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova, care formează un cuplu de mai bine de două decenii, așteaptă cel de-al patrulea copil, conform informațiilor publicate de presa de specialitate, transmite agenția EFE.

Enrique Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Anna Kournikova, de 44 de ani, sunt „foarte încântați” de ideea de a deveni din nou părinți, a dezvăluit revista Hola!, care citează surse apropiate cuplului și care precizează că sportiva se află la jumătatea sarcinii.

Relație de 24 de ani

Cuplul are o relație din 2001 - când cei doi s-au cunoscut cu ocazia înregistrării videoclipului „Escape” al lui Iglesias - și locuiește în Miami (SUA) alături de copiii Nicholas și Lucy, gemeni de 7 ani, și Mary, de 5 ani.

Potrivit revistei, Kournikova a fost fotografiată recent în Miami îmbrăcată într-o ținută lejeră, care îi scotea în evidență sarcina, în timp ce își ducea copiii la școală.

Revista People, care citează o altă sursă apropiată, a confirmat știrea, precizând că Iglesias și-a redus în ultimii ani timpul petrecut în turnee pentru a sta mai mult împreună cu familia, potrivit Agerpres.

Citește și: Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară
29 aug 2025, 10:44
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat
27 aug 2025, 15:40
Adevărul despre ispitele de la Insula Iubirii. Ce rol murdar joacă, de fapt
27 aug 2025, 12:21
Dan Negru, critici dure despre Festivalul Mamaia: ”În anii ’80 / ’90 era Untold sau Beach Please de azi”
25 aug 2025, 10:21
De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei
24 aug 2025, 18:15
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
24 aug 2025, 16:38
ParintiSiPitici.ro
„Uite postul, nu e postul!” Coșmarul profesorilor, după titularizare: „Directoarea se uita ca la «poarta 9»: «nu te voi călcă în picioare eu, ci părinții». Dacă chiar așa e în învățământ...”
29 aug 2025, 11:08
Jean Paler, șocat de prețurile de la mare, de la împinge tava: Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă. Te fură la porții
24 aug 2025, 16:23
Laura Cosoi rupe tăcerea despre soț și copii, după ce o fată i-a spus pe plajă că familia ei e minunată: Încerc cu ultimele forțe să țin totul împreună...
23 aug 2025, 08:34
Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video
22 aug 2025, 08:33
Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video
18 aug 2025, 23:36
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
15 aug 2025, 21:03
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
15 aug 2025, 18:59
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
14 aug 2025, 18:43
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a cumpărat Georginei
12 aug 2025, 11:27
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
08 aug 2025, 13:41
MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”
08 aug 2025, 08:47
Cum și-a sărbătorit Mihaela Rădulescu ziua de naștere după moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru mine era totul”
05 aug 2025, 14:37
Post Malone, de nerecunoscut: Cum a slăbit 30 kg pentru cea mai importantă ființă din viața lui
05 aug 2025, 12:03
Jessie J, din nou pe patul de spital. Vedeta rupe tăcerea despre problemele după operația de cancer
04 aug 2025, 11:13
Câte kilograme a luat Ilona Brezoianu în sarcină. Vedeta este foarte pofticioasă: „I-am disperat pe oamenii ăștia”
04 aug 2025, 10:32
Porecla surprinzătoare a Prințesei Charlotte. Cum îi spune Kate Middleton te va amuza
03 aug 2025, 19:07
Cheloo, pozitiv la droguri, dar în urină. Ce înseamnă asta? Explicația expertului antidrog Cătălin Țone
02 aug 2025, 11:43
Elena Gheorghe, cadou special pentru fani chiar de ziua ei
01 aug 2025, 09:50
Justin Timberlake a dezvăluit diagnosticul secret de care suferă într-o postare emoționantă
31 iul 2025, 22:28
Ruby, 100% naturală! Cum arată artista fără filtru și fără machiaj – FOTO
31 iul 2025, 16:33
Cum a reacționat iubita lui Tzancă Uraganu după ce acesta s-a pozat cu Jennifer Lopez
30 iul 2025, 22:43
Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...
30 iul 2025, 17:11
Cheloo lansează acuzații grave în scandalul în care este implicat: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct!”
30 iul 2025, 10:07
Ce lecție le-a dat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, haterilor ei
29 iul 2025, 22:33
O actriță româncă a fost decorată de Președintele Italiei! Kristina Cepraga este Cavaler al Ordinului Stelei Italiei
29 iul 2025, 19:02
Acesta să fie secretul tinereții lui Jennifer Lopez? Ce este HRT. Vezi cum poți avea acces la această terapie și în România
28 iul 2025, 22:21
Ce mănâncă Jennifer Lopez de arată la 56 de ani ca la 20 de ani! Lista alimentelor care o fac să aibă un corp de invidiat
28 iul 2025, 18:28
Ce a pățit soțul Biancăi Purcărea, DJ-ul de la PROFM, în vacanță în Cipru
28 iul 2025, 17:27
Nicole Cherry, prestație fabuloasă în deschiderea lui Jennifer Lopez: „Ziua de ieri a adus în fața noastră două femei emblematice”
28 iul 2025, 16:38
Tzancă Uraganu s-a dat în spectacol în fața ”finei” Jennifer Lopez. ”Pleacă cu traume”
28 iul 2025, 09:31
Ce a pățit Jennifer Lopez în București chiar în fața fanilor. Moment bizar devenit viral - Video
27 iul 2025, 23:14
Ce a scos-o din sărite pe Nicoleta Nucă, chiar înainte de vacanță: „Culmea obrăzniciei!”
25 iul 2025, 13:31
Ce a pățit soția lui Sorin Copilul de Aur pe TikTok: „Sunt sigură că nu sunt singura fată țepuită”
24 iul 2025, 14:46
Iorga și Adrian „Elicopter de luptă” au fost jefuiți în Barcelona: „Suvenirurile mele sunt amintirile”
23 iul 2025, 12:23
Ozzy Osbourne a murit
22 iul 2025, 21:16
Prințul George va fi separat de Prințul William începând de astăzi
22 iul 2025, 15:51
Selena Gomez împlinește 33 de ani: Imagini spectaculoase de la petrecerea sa
22 iul 2025, 09:08
Top modelul din România care a eclipsat ”meciul greilor” de pe Wembley - Foto în articol
21 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
De ce Felix Baumgartner nu a vrut copii. Motivul tulburător pentru care s-a temut să aibă urmași
19 iul 2025, 21:38
Cum se simte Andreea Ibaka după accident. Soția lui Cabral a transmis un mesaj după ce s-a externat
18 iul 2025, 23:59
Ramona Lăzuran, mesaj emoționant pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner
18 iul 2025, 17:07
Dan Negru, semnal de alarmă după moartea lui Felix Baumgartner: N-o spune nimeni!
18 iul 2025, 09:49
Iulia Albu își transformă casa într-o expoziție de muzeu: „Cu Dumnezeu înainte” - VIDEO
17 iul 2025, 19:37
Beach, Please! rupe tăcerea după ce Destroy Lonely, rapperul adus de Selly, a îndemnat un puști să sară de pe scenă
16 iul 2025, 20:11
Ce a spus Jennifer Lopez despre românce, înainte de concertul pe care îl va susţine în Bucureşti
16 iul 2025, 15:25
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Trei ucraineni, salvați din Munții Maramureșului. S-au rătăcit și nu aveau provizii
acum 21 de minute
Pasageri răniți în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit
acum 29 de minute
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
acum 36 de minute
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară
acum 1 ora 4 minute
Alertă în Sinaia! Un urs a apărut pe o stradă din staţiunea prahoveană
acum 1 ora 8 minute
A murit celebrul compozitor Rodion Șcedrin
acum 1 ora 13 minute
SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina
acum 1 ora 28 minute
Un trend online a pus polițiștii în alertă. O adolescentă a apelat fals la 112 spunând că a fost răpită 
Cele mai citite știri
pe 28 August 2025
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
pe 28 August 2025
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare
pe 28 August 2025
Lucruri mai puțin știute despre restaurantul „Mărul de Aur”, care a ars joi. Ce se întâmpla în celebrul loc de pe Calea Victoriei
pe 28 August 2025
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
pe 28 August 2025
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel