Data actualizării: 11:14 29 Sep 2025 | Data publicării: 11:14 29 Sep 2025

Ce a decis să facă Laura Cosoi cu banii în loc să le cumpere cadouri fetelor sale de ziua lor
Autor: Alexandra Curtache

cosoi_11922900 Foto: Instagram
 

Lecție de generozitate pentru fetițele sale. Laura Cosoi a decis să le ofere cadou de ziua lor o învățătură pe care să o țină minte toată viața.

Laura Cosoi a ales să transforme ziua fiicelor sale într-un moment de neuitat, demonstrând că adevărata bucurie vine din a dărui. În locul unei petreceri fastuoase și a cadourilor tradiționale, prezentatoarea TV a mers împreună cu cele patru fiice ale sale la o școală din Aprozi, pentru a oferi rechizite copiilor mai puțin norocoși.

Anul acesta, Laura Cosoi a dorit să le arate fiicelor sale că darurile cu adevărat importante nu sunt lucrurile materiale, ci bucuria pe care o oferi altora.

„Weekendul acesta am fost la Aprozi împreună cu fetițele mele, ca să lăsăm rechizitele primite de „ziua surorilor”! Am convenit împreună cu ele ca, în loc să umplem casa cu cadouri, să aducem un strop de bucurie copiilor mai puțin norocoși”, a scris vedeta pe Instagram.

Lecții de viață pentru Rita, Vera, Lara și Aida

Laura subliniază că gestul lor a fost mai mult decât un simplu dar: „Cred că, dincolo de orice petrecere, cea mai frumoasă lecție pentru ele este că darurile adevărate sunt cele pe care le oferi altora, nu cele pe care le primești. Încet-încet, Rita, Vera, Lara și Aida încep să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat să ai mai puțin, dar să simți mai mult. Să te bucuri sincer pentru fericirea altora, să înțelegi că darurile nu sunt lucruri, ci inima largă, privirea caldă și bucuria din ochii celor din jur.”

Vedeta le-a mulțumit și celor care au contribuit la acest gest special: „Le mulțumim din suflet celor care au fost parte din acest cadou colectiv pentru copilașii din Aprozi. Ne-au fost alături cu încredere și generozitate și au înțeles mesajul din spatele acestui demers: că de cele mai multe ori, cel mai frumos mod de a sărbători este să dăruiești.”

Prin acest gest, Laura Cosoi și fetițele ei oferă un exemplu emoționant de empatie și generozitate, demonstrând că fericirea adevărată se naște din gesturile care aduc zâmbete altora.

Fanii, impresionați de gestul vedeteiî

Gestul Laurei Cosoi a stârnit reacții emoționante din partea fanilor săi, care au ținut să o felicite pentru modul în care își educă fetițele. „Felicitări! Pentru educația pe care o dați fetelor în sensul de a fi darnice, empatice, altruiste și pentru gestul minunat pe care l-ați făcut copiilor care aveau aceste nevoi atât de necesare pentru educație!!! ???? Educația este cea mai importantă armă pentru a dezvolta lumea!”, a scris unul dintre urmăritori.

O altă persoană a adăugat: „Felicitări pentru această acțiune de familie, un exemplu de mamă devotată care știe, atât de frumos, să crească și să educe! Multă sănătate întregii familii și doar zile senine!”. 

