Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
Data actualizării: 17:55 25 Dec 2025 | Data publicării: 17:54 25 Dec 2025

Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
Autor: Irina Constantin

alexandru ciucu facebook foto Facebook
 

Alexandru Ciucu, fost designer vestimentar al cuplului Klaus și Carmen Iohannis, a publicat o imagine cu fiicele sale din Laponia ce a lăsat loc de multe controverse.

Alexandru Ciucu a avut un divorț cu scandal cu Alina Sorescu. Procesul s-a întins pe trei ani, după o căsătorie de 12 ani. Cei doi au împreună două fiice, deja măricele, care conștientizează și au conștientizat situația părinților. 

După finalizarea divorțului, Alina Sorescu a făcut mai multe dezvăluiri cutremurătoare despre cum era viața de ”familie”. 

”În cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea, frică și amenințări, chiar și în prezența fetițelor. Am inițiat procesul de divorț, din nevoia că eu și fetele să trăim în liniște, neavând altă varianta decât instanța judecătorească. Neînțelegerile dintre mine și fostul meu soț erau de mai mult timp, iar el îmi spunea frecvent că nu este făcut pentru familie, că vrea să fie controversat și că se simte bine când umblă liber prin lume” a spus Alina Sorescu, după finalizarea procesului de divorț. 

Fiicele celor doi au continuat a fi un subiect de dispută între Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, chiar dacă cea din urmă a spus că, în timpul căsătoriei, s-a ocupat singură de creșterea fiicelor. 

Alexandru Ciucu, alături de fiice sale și Moș Crăciun, în Laponia

Astăzi, Alexandru Ciucu publică o fotografie cu fiice sale, alături de Moș Crăciun, în Laponia. Dar el este singurul care zâmbește, ceea ce a fost remarcat rapid de urmăritorii acestuia. 

foto Facebook

foto Facebook Alexandru Ciucu

”Mai bucuros este tatăl, spre deosebire de fiice, care par chiar speriate!”, ”Vaaaaai ce "vesele și pline de bucurie" sunt fetele!”, ”Nu te mai afișa ca un bun tată, fetele nu se bucură deloc în preajma ta”, ”Mereu triste copilele lângă tine”, ”Se citește fericirea pe fețele lor… Crăciun fără mama lor…” sunt doar o parte din comentariile la care, de cele mai multe ori, Alexandru Ciucu a răspuns acid, precum ”ce drăguță ești, mulțumim frumos” sau ”așa se mai “sperie” copiii de Moș Crăciun”. 

În poză, este de remarcat că nici una dintre fete nu zâmbește. De asemenea, își țin mâinile la fel, respectiv își țin degetele de la o mână cu cealaltă mână, în față, ceea ce arată că nu există o bucurie spontană, de copil, a situației expuse, ci o tensiune emoțională, de tipul ”mă comport cum trebuie” sau ”nu mă simt liber”. Desigur, vedem doar o poză, din care nu poate reieși mai mult decât ceea ce se vede, însă mulți sunt cei care au remarcat stânjeneala fetelor. Poate fi normală, mai ales când se află alături de părintele nerezident. Sau nu. 

Totuși, în ultimele luni, Alexandru Ciucu a publicat mai multe imagini din călătorii, în care apare alături de fiicele sale. Firea celor două micuțe pare a fi introvertită, nefiind văzute extrem de zâmbitoare în vreo poză. 

