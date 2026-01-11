Doliu în lumea muzicii. A murit legendarul chitarist Bob Weir

Bob Weir, legendarul chitarist și co-fondator al trupei Grateful Dead, care a contribuit la definirea generațiilor de muzică rock, a murit la vârsta de 78 de ani.

După ce a contribuit la definirea unui întreg gen muzical și a inspirat mulți chitariști lumea întreagă, s-a dezvăluit acum că Weir a decedat. Tristul anunț a fost făcut întâi de Associated Press, ieri, 10 ianuarie 2026, iar astăzi decesul său a fost confirmat și într-o postare pe pagina de Instagram a lui Bob Weir, care dezvăluie că acesta „a cedat în urma unor probleme pulmonare subiacente”.

Mesaj emoționant despre Bob Weir

"Cu profundă tristețe, împărtășim trecerea în neființă a lui Bobby Weir. A trăit o viață liniștită, înconjurat de cei dragi, după ce a învins cu curaj cancerul, așa cum numai Bobby a putut. Din păcate, a cedat în urma unor probleme pulmonare subiacente. Timp de peste șaizeci de ani Bobby a fost o figură marcantă a muzicii, pornind la drum ca chitarist, vocalist, povestitor și membru fondator al trupei Grateful Dead. Bobby va fi pentru totdeauna o forță călăuzitoare a cărei artă unică a remodelat muzica americană. Opera sa a făcut mai mult decât să umple camerele cu muzică; lumina caldă a soarelui a umplut sufletul, construind o comunitate, un limbaj și un sentiment de familie pe care generații de fani le poartă cu ei. Fiecare acord pe care l-a cântat, fiecare cuvânt pe care l-a cântat a fost o parte integrantă a poveștilor pe care le-a țesut. A existat o invitație: să simți, să pui întrebări, să rătăcești și să aparții.

"Un act de rezistență"

Ultimele luni ale lui Bobby au reflectat același spirit care i-a definit viața. Diagnosticat în iulie, a început tratamentul cu doar câteva săptămâni înainte de a se întoarce pe scena orașului său natal pentru o celebrare de trei nopți a 60 de ani de muzică în Golden Gate Park. Acele spectacole, emoționante, pline de suflet și pline de lumină, nu au fost despărțiri, ci daruri. Un alt act de rezistență. Un artist care a ales, chiar și atunci, să continue după propriul său plan. Când ni-l amintim pe Bobby, este greu să nu simțim ecoul modului în care a trăit. Un om care plutea în derivă și visa, fără să-și facă griji niciodată dacă drumul îl va duce acasă. Un copil al nenumăraților copaci. Un copil al mărilor nemărginite.

Marele vis al lui Bob Weir

Nu există o cortină finală aici. Doar senzația că cineva pornește din nou la drum. Vorbea adesea despre o moștenire de trei sute de ani, hotărât să se asigure că albumul de cântece va dăinui mult timp după el. Fie ca acest vis să dăinuie prin generațiile viitoare de Dead Heads. Și astfel, ne despărțim de el așa cum ne-a spus de multe ori: cu un rămas bun care nu este un sfârșit, ci o binecuvântare. O recompensă pentru o viață care merită trăită.

Familia sa iubitoare, Natascha, Monet și Chloe, solicită intimitate în aceste momente dificile și își exprimă recunoștința pentru revărsarea de iubire și sprijin. Fie ca noi să-l onorăm nu doar în durere, ci și prin cât de curajos continuăm cu inimile deschise, pași hotărâți și muzica care ne conduce acasă. Închideți telefonul și vedeți ce vă rezervă ziua de mâine", se arată într-o postare pe pagina de Instagram a lui Bob Weir.

De ce Bob Weir rămâne o figură emblematică în muzica rock

În 1965, Bob Weir a fost unul dintre co-fondatorii trupei Grateful Dead, alături de solistul și chitaristul Jerry Garcia, solistul și claviaturistul Ron „Pigpen” McKernan, basistul Phil Lesh și bateristul Bill Kreutzmann.

Kreutzmann este acum singurul membru fondator Grateful Dead în viață. Parte esențială a trupei timp de 30 de ani, până la destrămarea acesteia în 1995, în urma morții lui Garcia, Weir a jucat un rol esențial în numeroasele succese ale trupei.

Bob Weir a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 și că a primit distincția Kennedy Center Honors.











