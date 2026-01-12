Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, internată la spital după ce a suferit un infarct

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești, a suferit un infarct miocardic, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Artista a fost trasportată la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.

Cum se simte Sofia Vicoveanca

Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădățan, a spus, luni, că nu va face precizări despre afecțiunea prezentă, la cererea familiei, ci doar că artista a fost internată și aceasta este în stare stabilă.

Sofia Vicoveanca s-a născut pe data de 23 septembrie 1941, în comuna Toporăuți (astăzi Toporuica), localitate aflată în proximitatea orașului Cernăuți, primind la naștere numele de Sofia Fusa.

Distincțiile primite de Sofia Vicoveanca

Sofia Vicoveanca a primit mai multe distincții, de-a lungul timpului, în semn de recunoaștere a activității sale de aproape 50 ani în muzica populară românească, respectiv "Meritul Cultural" clasa a IV-a (1973); Medalia "Tudor Vladimirescu" cl. I (1975); Medalia "Meritul Cultural" cl. I (1976).

De asemenea, Sofia Vicoveanca a primit Crucea Națională "Serviciul Credincios" clasa a III-a (2002); Ordinul Național "Meritul Cultural" în grad de Mare Ofițer (2004).

Vezi și - Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant pentru Sofia Vicoveanca după infarctul suferit în toiul nopții