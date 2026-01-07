€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Zi specială pentru fiul Simonei Gherghe. Aceasta îl serbează la schi în altă țară
Data actualizării: 14:01 07 Ian 2026 | Data publicării: 14:01 07 Ian 2026

Zi specială pentru fiul Simonei Gherghe. Aceasta îl serbează la schi în altă țară
Autor: Alexandra Curtache

simona gherghe Foto: Instagram
 

Perioada ideală pentru schi, dublată de vacanța prelungită de sărbători, i-a scos pe mulți români din țară, iar printre ei se află și Simona Gherghe, care a ales muntele pentru zilele de relaxare în familie și pentru a-l sărbători pe băiețelul ei.

Cu pârtii pline, soare la altitudine și zile libere perfecte pentru evadări de iarnă, stațiunile de schi sunt destinația preferată a multor familii în această vacanță. Profitând de această fereastră ideală, Simona Gherghe și-a făcut bagajele și a plecat alături de soț și copii într-o vacanță binemeritată, în inima Alpilor austrieci.

Cum îi serbează Simona Gherghe ziua onomastică a băiețelului ei

Vacanța la munte a venit la pachet și cu un moment special în familia prezentatoarei TV. Ziua onomastică a fiului ei, Vlad, a fost sărbătorită chiar pe pârtie, într-un decor de poveste, cu zăpadă din belșug și soare strălucitor. Vedeta a transmis urări nu doar pentru băiețelul ei, ci și pentru ceilalți sărbătoriți din familie, tatăl și nașa sa, dar și pentru toți cei care își celebrează ziua de nume.

„La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ioan, Ioana, Ion, Ionela. La mulți ani și băiețelului meu Vlad, tatălui meu, nașei mele. Vă pupăm!”, a transmis Simona Gherghe pe Instagram.

Cei patru au ales Austria, o destinație renumită pentru condițiile excelente de schi, și s-au cazat într-o stațiune aflată în apropierea unui ghețar. Chiar dacă temperaturile afișate ajung și la minus 20 de grade Celsius, Simona Gherghe a explicat că, datorită altitudinii și soarelui puternic, frigul resimțit este mult mai blând.

Prezentatoarea TV și-a început ziua pe pârtie, alături de copii și soț

Imaginile postate pe rețelele de socializare o arată pe vedetă încă de dimineață pe schiuri, alături de cei mici și de soțul ei. Copiii s-au bucurat din plin de zăpadă, iar atmosfera de vacanță a fost completată de peisajul spectaculos al Alpilor.

„Bună dimineața din paradis! Astăzi e zi minunată. Sunt minus 13, minus 14 grade, dar este soare și practic face ca temperatura să fie foarte ok. De fapt, tocmai am văzut că termometrul din telefon spune că sunt minus 20 de grade. E ce vă spuneam, practic nu se simt minus 20 de grade pentru că este soare, pentru că suntem la peste 2.500 metri și asta face ca lumina reflectată în zăpadă să ridice un pic temperatura pe care o resimțim noi. Probabil că o să ne și bronzăm astăzi. Vă pup!”, a transmis vedeta inițial.

Însă, după a revenit cu un mesaj mai clar în privința temperaturii: „Hai că m-am lămurit! Practic minus 20 de grade este temperatura de pe ghețar.  Noi suntem undeva lângă ghețar și aici, într-adevăr, nu sunt minus 20 de grade. Adică imposibil să fie minus 20 de grade. Sunt cam minus 12 de grade cam așa cum am spus prima dată. Altfel ar fi fost foarte frig”, a lămurit Simona Gherghe pe Instagram.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

simona gherghe
schi
alpi
onomastica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Val de aer polar și ciclon mediteranean în România: Se răcește accentuat, ninge și vântul suflă cu până la 70 km/h
Publicat acum 43 minute
Forțele militare americane capturează un vas rusesc. Operațiune în curs, conform tabloidelor britanice
Publicat acum 51 minute
Avionul Spartan și golul de putere: Patru ore fără Nicușor Dan. Incapacitatea temporară a președintelui, o zonă gri a legii
Publicat acum 52 minute
Femeile beneficiază mai mult de exercițiile fizice decât bărbații. Care este explicația medicală?
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Uniunea Judecătorilor: Protocoalele secrete, ingerință de sorginte stalinistă a serviciilor de informații în Justiție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close