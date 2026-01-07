Zi specială pentru fiul Simonei Gherghe. Aceasta îl serbează la schi în altă țară

Cu pârtii pline, soare la altitudine și zile libere perfecte pentru evadări de iarnă, stațiunile de schi sunt destinația preferată a multor familii în această vacanță. Profitând de această fereastră ideală, Simona Gherghe și-a făcut bagajele și a plecat alături de soț și copii într-o vacanță binemeritată, în inima Alpilor austrieci.

Cum îi serbează Simona Gherghe ziua onomastică a băiețelului ei

Vacanța la munte a venit la pachet și cu un moment special în familia prezentatoarei TV. Ziua onomastică a fiului ei, Vlad, a fost sărbătorită chiar pe pârtie, într-un decor de poveste, cu zăpadă din belșug și soare strălucitor. Vedeta a transmis urări nu doar pentru băiețelul ei, ci și pentru ceilalți sărbătoriți din familie, tatăl și nașa sa, dar și pentru toți cei care își celebrează ziua de nume.

„La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ioan, Ioana, Ion, Ionela. La mulți ani și băiețelului meu Vlad, tatălui meu, nașei mele. Vă pupăm!”, a transmis Simona Gherghe pe Instagram.

Cei patru au ales Austria, o destinație renumită pentru condițiile excelente de schi, și s-au cazat într-o stațiune aflată în apropierea unui ghețar. Chiar dacă temperaturile afișate ajung și la minus 20 de grade Celsius, Simona Gherghe a explicat că, datorită altitudinii și soarelui puternic, frigul resimțit este mult mai blând.

Prezentatoarea TV și-a început ziua pe pârtie, alături de copii și soț

Imaginile postate pe rețelele de socializare o arată pe vedetă încă de dimineață pe schiuri, alături de cei mici și de soțul ei. Copiii s-au bucurat din plin de zăpadă, iar atmosfera de vacanță a fost completată de peisajul spectaculos al Alpilor.

„Bună dimineața din paradis! Astăzi e zi minunată. Sunt minus 13, minus 14 grade, dar este soare și practic face ca temperatura să fie foarte ok. De fapt, tocmai am văzut că termometrul din telefon spune că sunt minus 20 de grade. E ce vă spuneam, practic nu se simt minus 20 de grade pentru că este soare, pentru că suntem la peste 2.500 metri și asta face ca lumina reflectată în zăpadă să ridice un pic temperatura pe care o resimțim noi. Probabil că o să ne și bronzăm astăzi. Vă pup!”, a transmis vedeta inițial.

Însă, după a revenit cu un mesaj mai clar în privința temperaturii: „Hai că m-am lămurit! Practic minus 20 de grade este temperatura de pe ghețar. Noi suntem undeva lângă ghețar și aici, într-adevăr, nu sunt minus 20 de grade. Adică imposibil să fie minus 20 de grade. Sunt cam minus 12 de grade cam așa cum am spus prima dată. Altfel ar fi fost foarte frig”, a lămurit Simona Gherghe pe Instagram.