Nicole Cherry, în culmea fericirii: „Familia noastră s-a mărit”

Sărbătoare mare în viața lui Nicole Cherry. Artista a anunțat cu entuziasm că familia ei s-a mărit, după ce Larisa Udilă a adus pe lume cel de-al doilea copil. Extrem de apropiată de influenceriță, cântăreața a trăit intens acest moment și a ales să împărtășească bucuria cu fanii săi din mediul online.

Larisa Udilă și partenerul ei, Alexandru Ogică, au publicat în urmă cu câteva ore primele imagini cu fetița lor, fotografii care surprind emoția și fericirea începutului unei noi etape de familie.

O relație specială, dincolo de prietenie

Legătura dintre Nicole Cherry și Larisa Udilă este una construită în ani de prietenie și susținere reciprocă. Artista este nașa băiețelului Larisei, Milan, iar implicarea sa în viața familiei a fost constantă. Înainte de naștere, Nicole Cherry s-a ocupat inclusiv de organizarea petrecerii de baby shower, fiind prezentă activ în această perioadă importantă.

După ce imaginile cu nou-născutul au apărut online, artista le-a repostat pe Instagram, împreună cu un mesaj scurt, dar plin de emoție: „Familia noastră s-a mărit! Ce bucurie! Vă iubim”.

Mesajul care a emoționat comunitatea online

În aceeași perioadă încărcată de trăiri, Nicole Cherry a publicat și un mesaj de recunoștință dedicat profesorului Nicolae Poiana, medicul care a asistat-o la nașterea fiicei sale, Anastasia, și care s-a stins recent din viață.

„Aș vrea să vorbesc despre un om care va rămâne pentru totdeauna parte din povestea noastră, domnul profesor Nicolae Poiana, cel care a fost alături de mine pas cu pas încă din clipa în care am aflat că sunt însărcinată și până în ziua în care Anastasia a venit pe lume. Într-o perioadă plină de emoții, frică și speranță, prezența lui a adus liniște și siguranță. Știa că sunt o mamă tânără și a avut o grijă aparte față de mine. A făcut ca ziua nașterii să fie una cu adevărat specială: mi-a pus muzică, mi-a vorbit cu calm și, cu aceeași blândețe, a adus-o pe Anastasia pe lume.

Astăzi, când nu mai este printre noi, simt nevoia să îi mulțumesc încă o dată, din toată inima, pentru felul în care ne-a fost alături atunci când conta cel mai mult. Gândurile mele se îndreaptă și către familia dumnealui, căreia îi transmit sincere condoleanțe și multă putere. Un om ca el rămâne viu prin amintirile și prin binele lăsat în urmă”, a scris artista.

Larisa Udilă: „O familie completă”

La rândul său, Larisa Udilă a descris emoțiile intense trăite după naștere, mărturisind că își vede visul împlinit. Influencerița a subliniat cât de copleșitor este acest nou început, atât ca mamă, cât și ca femeie.

„Bine ai venit pe lume, dragostea noastră!

Mi-a luat mult timp să găsesc puterea de a scrie aceste rânduri, pentru că sunt copleșită de tot ce trăim. Emoțiile sunt atât de mari, încât uneori cuvintele nu mai sunt de ajuns.

Încă nu îmi vine să cred că acesta este caruselul vieții mele… eu, Larisa, cu doi copii și soțul meu. O familie completă (plâng când scriu asta).

Fetița aceasta a venit ca o primăvară în sufletele noastre. Ne-a adus lumină, liniște și o iubire pe care nu știam că suntem capabili să o simțim. Mai ales fratelui ei, care o privește deja cu ochi plini de dragoste.

Mă simt ca într-o poveste scrisă de Dumnezeu și m-am bucurat cu lacrimi în ochi de fiecare clipă din aceste zile petrecute în spital, zile pe care le voi purta mereu în inimă.

Vă mulțumesc din tot sufletul pentru grija voastră, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Le-am simțit pe toate. Abia aștept să vă povestesc tot, cap-coadă, pentru că voi sunteți familia mea din online”, a scris Larisa Udilă pe rețelele de socializare.