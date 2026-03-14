Piedone mărturisește că a condus 10 ani fără permis înainte să-l obțină în Argeș: "Aici mă știau toți"

Piedone a mărturisit nonșalant că a condus mult timp prin București fără să aibă permis de conducere.

„Pot să vă povestesc acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? Adică, măi tăticule, m-am dus și eu într-un sat uitat de munte și am găsit până la urmă la Curtea de Argeș. Am locuit acolo, în satul Pribueni, chiar s-a verificat, am stat acolo. M-am prezentat cu dosarul personal, am făcut orele suplimentare în Pitești și am parcurs toate etapele necesare. N-am făcut ca alții... Când s-au trezit cu mine în sala de examen, cei de acolo au crezut că le fac vreo manevră și se întrebau ce caut eu să dau examen, dacă nu cumva am deja permis. Erau toți cu garda sus. La proba practică, am fost urcat într-o mașină cât studioul așta, cu alți 3-4 candidați, iar instructorul le spunea: 'Vedeți cum se face? Așa se conduce'. M-a întrebat dacă știu să pornesc mașina... După imi zicea că eu conduc foarte bine" a povestit Piedone la podcastul lui Mihai Belu.

Cristian Popescu Piedone și "Fabrica de permise" din Argeș

Implicarea lui Cristian Popescu Piedone în scandalul „Fabrica de permise” din județul Argeș a ieșit la iveală în anul 2008, atunci când s-a descoperit că acesta obținuse un număr record de categorii de conducere într-un interval de timp imposibil din punct de vedere legal. Mai exact, la data de 21 octombrie 2008, fostul edil figura în registrele autorităților din Argeș ca fiind declarat „admis” pentru cinci categorii diferite: A, B, C, CE și D, toate în aceeași zi. Pentru a deveni eligibil în vederea examinării în acest județ, Piedone își stabilise anterior reședința în localitatea Pribueni.

Consecințele juridice au apărut în anul 2009, atunci când ancheta amplă a procurorilor anticorupție a demonstrat că exista o adevărată rețea la Argeș care facilita obținerea permiselor de conducere prin fraudarea probelor teoretice și practice contra unor sume de bani.