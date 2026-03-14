Piedone mărturisește că a condus 10 ani fără permis înainte să-l obțină în Argeș: "Aici mă știau toți"
Data publicării: 21:45 14 Mar 2026

Piedone mărturisește că a condus 10 ani fără permis înainte să-l obțină în Argeș: "Aici mă știau toți"
Autor: DCN

piedone_inquam_photos_octav_ganea_40444100 Inquam Photos / Octav Ganea

Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectoarelor 4 și 5, a povestit că a condus timp de un deceniu fără să aibă permis.

Piedone a mărturisit nonșalant că a condus mult timp prin București fără să aibă permis de conducere. 

„Pot să vă povestesc acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? Adică, măi tăticule, m-am dus și eu într-un sat uitat de munte și am găsit până la urmă la Curtea de Argeș. Am locuit acolo, în satul Pribueni, chiar s-a verificat, am stat acolo. M-am prezentat cu dosarul personal, am făcut orele suplimentare în Pitești și am parcurs toate etapele necesare. N-am făcut ca alții... Când s-au trezit cu mine în sala de examen, cei de acolo au crezut că le fac vreo manevră și se întrebau ce caut eu să dau examen, dacă nu cumva am deja permis. Erau toți cu garda sus. La proba practică, am fost urcat într-o mașină cât studioul așta, cu alți 3-4 candidați, iar instructorul le spunea: 'Vedeți cum se face? Așa se conduce'. M-a întrebat dacă știu să pornesc mașina... După imi zicea că eu conduc foarte bine" a povestit Piedone la podcastul lui Mihai Belu.

Cristian Popescu Piedone și "Fabrica de permise" din Argeș 

Implicarea lui Cristian Popescu Piedone în scandalul „Fabrica de permise” din județul Argeș a ieșit la iveală în anul 2008, atunci când s-a descoperit că acesta obținuse un număr record de categorii de conducere într-un interval de timp imposibil din punct de vedere legal. Mai exact, la data de 21 octombrie 2008, fostul edil figura în registrele autorităților din Argeș ca fiind declarat „admis” pentru cinci categorii diferite: A, B, C, CE și D, toate în aceeași zi. Pentru a deveni eligibil în vederea examinării în acest județ, Piedone își stabilise anterior reședința în localitatea Pribueni. 

Consecințele juridice au apărut în anul 2009, atunci când ancheta amplă a procurorilor anticorupție a demonstrat că exista o adevărată rețea la Argeș care facilita obținerea permiselor de conducere prin fraudarea probelor teoretice și practice contra unor sume de bani. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 27 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 30 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 42 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 51 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 59 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close