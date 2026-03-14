Protest al studenților împotriva măsurilor Guvernului: Ministrul Educației, dialog cu tinerii în Piața Victoriei

Studenţii din Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România au protestat sâmbătă, în Piaţa Victoriei, transmiţând un mesaj privind necesitatea unei finanţări adecvate a educaţiei.

Potrivit reprezentanţilor organizaţiei, educaţia se confruntă cu o serie de măsuri de austeritate adoptate încă din anul precedent, care „au afectat în mod direct” drepturile şi condiţiile academice ale studenţilor.

Ministrul Educației, dialog cu protestatarii

În Piaţa Victoriei, în mijlocul studenţilor protestatari a venit şi ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, pentru a sta de vorbă cu aceştia.

„Am venit să vă ascult. Am avut miercuri o întâlnire cu reprezentanţii alianţelor universitare din România (...) şi am citit mesajele dumneavoastră, iar dacă doriţi să transmiteţi şi alte mesaje sunt aici să vă ascult”, le-a spus ministrul studenţilor.

Întrebat despre reducerile de burse, ministrul a făcut trimitere la măsurile luate ca rector.

„Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am încercat să obţin proiecte pentru a compensa parţial aceste reduceri de burse. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universităţii pentru a compensa parţial aceste pierderi”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Printre măsurile aplicate de Guvern împotriva cărora au protestatat, sâmbătă, studenții se numără limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pe ruta dintre domiciliu şi centru universitar, reducerea cu aproximativ 52% a fondului de burse şi protecţie socială, eliminarea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse, precum şi finanţarea burselor doar pe durata activităţilor didactice, şi nu pe întregul an calendaristic, măsuri care cresc presiunea financiară asupra studenţilor şi afectează accesul echitabil la studii universitare, după cum susţin reprezentanţii ANOSR, notează Agerpres.

Astfel de proteste au avut loc sâmbătă şi în alte centre universitare din ţară, precum Timișoara, Constanța și Cluj-Napoca.

Citește și: EXCLUSIV Inteligența artificială schimbă regulile: Universitatea nu va mai deține monopolul cunoașterii