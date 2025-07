Nicole Cherry, prestație fabuloasă în deschiderea lui Jennifer Lopez: „Ziua de ieri a adus în fața noastră două femei emblematice”

Nicole Cherry a avut parte de una dintre cele mai importante experiențe din cariera sa muzicală. Artista a urcat pe scenă în deschiderea concertului susținut de celebra Jennifer Lopez, în Piața Constituției din București. Evenimentul, care a avut loc în urmă cu o seară, a atras aproximativ 50.000 de fani, dornici să o vadă live pe diva internațională.

Concertul nu a început direct cu momentul lui J.Lo, ci cu o surpriză muzicală oferită de Nicole Cherry, care a electrizat publicul cu energia și vocea sa. Prestația ei a fost primită cu entuziasm de spectatori, mulți dintre aceștia recunoscând ulterior că artista a încălzit atmosfera într-un mod spectaculos.

Primele declarații ale lui Nicole Cherry: „Românii mei au fost acolo și m-au susținut”

La scurt timp după ce a coborât de pe scenă, Nicole Cherry a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mulțumindu-le fanilor pentru sprijin și căldura cu care a fost primită.

„Sunt extrem de recunoscătoare. Am primit multe mesaje, sunt copleșită. Mulțumesc pentru primirea călduroasă, românii mei au fost acolo și m-au susținut și i-am simțit. Contează enorm pentru mine. A fost ceva mare pentru mine. M-am bucurat din plin”, a scris artista.

Momentul a fost unul cu adevărat special pentru Nicole Cherry, care a recunoscut că a trăit emoții intense în timpul prestației.



Jennifer Lopez, un concert grandios în inima Bucureștiului

La puțin timp după ce Nicole Cherry și-a încheiat reprezentația, scena a fost preluată de regina serii: Jennifer Lopez. Show-ul susținut de aceasta a fost cu adevărat spectaculos, cu coregrafii impresionante, costume fabuloase și o producție de înalt nivel.

Fanii s-au bucurat de hituri precum „On The Floor”, „Jenny from the Block”, „Ain’t Your Mama” sau „If You Had My Love”, într-un concert care a durat peste 90 de minute. Jennifer Lopez a cucerit publicul nu doar cu muzica sa, ci și cu interacțiunile calde cu fanii din România.

Un vis împlinit pentru Nicole Cherry

Participarea la acest eveniment a reprezentat pentru Nicole Cherry un pas important în cariera sa. Faptul că a fost aleasă să cânte în deschiderea unei artiste internaționale de talia lui Jennifer Lopez este o recunoaștere a muncii și talentului său.

Nicole Cherry, care a debutat în muzică în adolescență, a demonstrat încă o dată că este una dintre cele mai apreciate artiste ale generației sale. Reacțiile pozitive de după concert confirmă acest lucru.



Bucurie și susținere din partea fanilor

Pe rețelele sociale, mesajele de susținere pentru Nicole Cherry nu au întârziat să apară. Fanii au felicitat-o pentru energia și profesionalismul de care a dat dovadă pe o scenă atât de mare.

„Dragă Nicole, am fost acolo de la 16:10, când încă în fața scenei erau 2-3 oameni și organizatorii. Și da, am așteptat-o pe J.Lo! DAR, nu doar atât! Te-am așteptat pe tine, NICOLE CHERRY, puștoaica româncă, care ne-a făcut să cântăm cu ea, dar să și avem memories for a lifetime despre cum ea, prin munca ei, cu carisma, naturalețea, LUMINA ei proprie, a știut să întreacă sutele de lumini care au acompaniat show-ul lui J.Lo!

La J.Lo a fost despre un om, de 56 ani, care a ajuns acolo prin toate forțele ei, oamenii din staff etc! DARRRR, la tine a fost despre FEMEIA NICOLE CHERRY, ajunsă la 20 și ceva de ani, să-i deschidă show-ul lui J.Lo, după un drum și-o copilărie bifată prin concerte, pe drumuri lungi, cu nopți pierdute, departe de acasă, de ai tăi, de tot!

Așadar, draga Nicole, dacă citești mesajul meu, sper doar să înțelegi atât: că ziua de ieri a adus în fața noastră 2 FEMEI EMBLEMATICE, trimise spre noi prin povești diferite! Ești de vis!”

Mesajul a fost distribuit chiar de Nicole Cherry pe story pe Instagram.

