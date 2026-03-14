€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
Mesajul în care primești "Felicitări!" și poate fi, de fapt, o înșelătorie. Avertismenul DNSC
Data publicării: 18:47 14 Mar 2026

Mesajul în care primești "Felicitări!" și poate fi, de fapt, o înșelătorie. Avertismenul DNSC
Autor: Doinița Manic

imagine cu o femeie și un telefon DNSC arată cum te poți proteja de această nouă fraudă online. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei noi înșelătorii care circulă în România.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă tot mai folosită în mediul online. Utilizatorii pot primi mesaje aparent inofensive în care sunt felicitați și anunțați că au câștigat un voucher sau un cadou, însă în spatele acestora se pot ascunde de fapt tentative de furt de date personale și bancare.

"Ana a primit un mesaj: „Felicitări! Ai câștigat un voucher cadou”. Link-ul părea legitim, site-ul arăta profesional, iar oferta era tentantă. A dat click. Pagina i-a cerut să își confirme datele personale și informațiile cardului pentru „activarea voucherului”.

În realitate, era un site fraudulos creat pentru a colecta date sensibile. În mediul digital, astfel de scenarii sunt tot mai frecvente. Infractorii cibernetici folosesc mesaje convingătoare, site-uri care arată credibil și promisiuni de cadouri pentru a păcăli utilizatorii.

DNSC arată cum te poți proteja de aceste fraude online

Cum te protejezi:
• verifică atent expeditorul mesajelor și adresa site-ului
• evită să accesezi linkuri primite neașteptat
• nu introduce date personale sau bancare pe pagini suspecte
• verifică ofertele direct pe site-urile oficiale ale companiilor

Raportează tentativele de fraudă din mediul online către DNSC apelând 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
