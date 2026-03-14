Premierul Fico al Slovaciei s-a răzgândit în privința Rusiei

Decizia a evitat o situație în care aceste măsuri restrictive ar fi expirat automat, dacă statele membre nu ar fi ajuns la un acord înainte de termenul-limită.

Uniunea Europeană a lansat sâmbătă, 14 martie, procedura scrisă necesară pentru reînnoirea sancțiunilor cu încă șase luni. Măsurile au fost adoptate după invazia Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022, iar legislația europeană impune unanimitatea celor 27 de state membre pentru fiecare prelungire.

Guvernul lui Robert Fico a cerut eliminarea unor oligarhi de pe listă

Guvernul de la Bratislava, condus de premierul Robert Fico, a încercat până în ultimul moment să obțină eliminarea a două nume de pe lista sancțiunilor europene. Este vorba despre miliardarul rus Alisher Usmanov și despre Mikhail Fridman, unul dintre fondatorii grupului financiar Alfa Group.

Autoritățile slovace au transmis că, în lipsa acestei concesii, ar putea bloca prelungirea sancțiunilor. Potrivit unor surse diplomatice citate de AFP, Bratislava a renunțat însă la această solicitare în ultimul moment, ceea ce a permis continuarea procedurii europene.

Lista sancțiunilor Uniunii Europene include aproximativ 2.500 de persoane și entități ruse. Printre acestea se află și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Măsurile prevăd înghețarea activelor deținute în Uniunea Europeană și interdicția de a călători pe teritoriul statelor membre.

Atât Slovacia, cât și Ungaria au amenințat în mai multe rânduri cu blocarea acestor sancțiuni. Cele două guverne au solicitat eliminarea unor persoane sau entități de pe listă. Negocierile dintre statele membre au dus, de fiecare dată, la un compromis în ultimul moment.

Ungaria blochează sprijinul financiar pentru Ucraina

Guvernul de la Budapesta, condus de premierul Viktor Orban, continuă să blocheze lansarea unui împrumut european de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucraina.

Autoritățile ungare condiționează acordul de reluarea livrărilor de petrol rusesc, de care beneficiază atât Ungaria, cât și Slovacia. Din același motiv, Budapesta se opune adoptării unor noi sancțiuni economice împotriva Rusia.