Ce jucării o scot din sărite pe Alina Pușcaș. „Le-aș interzice”

Prezentatoarea TV a postat pe Instagram un filmuleț care a ajuns rapid viral, în care le-a arătat urmăritorilor „cel mai mare dușman al părinților”: o jucărie lipicioasă, extrem de populară în rândul copiilor, dar deloc apreciată de mame.

Surpriza copiilor, deloc pe placul vedetei

Deși este o femeie împlinită atât pe plan profesional, cât și personal, viața cu trei copii vine și cu provocări neașteptate. Recent, copiii Alinei Pușcaș au decis să se alinieze trendurilor și să își cumpere o jucărie „la modă”, fără să se gândească prea mult la consecințe.

Surpriza nu a fost una tocmai plăcută pentru prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”, care s-a trezit nevoită să intervină rapid pentru a limita pagubele.

În clipul postat pe rețelele de socializare, Alina Pușcaș apare încercând să dezlipească o jucărie lipicioasă de pe un perete înalt, folosindu-se de un mop. Operațiunea s-a dovedit a fi mai complicată decât părea inițial și i-a dat vedetei bătăi serioase de cap.

„Știu că sunt în trend jucăriile lipicioase, dar le urăsc. Le-aș interzice. Mai și pătează. Ne-am chinuit 20 de minute să o dăm jos. Nici măcar pisicii nu îi plac”, a scris Alina Pușcaș pe Instagram.

„Asta-i și una calitativă! Ieftinaturile cad mai ușor”, a scris Larisa Elena Pustiu la postarea Alinei Pușcaș.

Momentul a fost privit cu mult umor de fani, dar și cu empatie, mulți părinți regăsindu-se în situația descrisă de vedetă. Viața cu trei copii nu este ușoară și chiar și mamele care par că le fac pe toate „ca la carte” ajung, uneori, la limita răbdării.

Gafe asumate, chiar și la sală

Nu este pentru prima dată când Alina Pușcaș își arată latura autentică în mediul online. Recent, vedeta a povestit că a ajuns la sală purtând doi adidași diferiți ca model, dar de aceeași culoare.

„Când îți place prea mult portocaliul... dar nu ia observat că ai două modele de încălțăminte în picioare. Mie mi s-a întâmplat asta pentru prima data, ever, Cred că au mai pățit-o şi alți”, a scris Alina.

Graba și programul încărcat și-au spus cuvântul, însă prezentatoarea nu s-a întors din drum și și-a dus antrenamentul la bun sfârșit.

Cu naturalețe și autoironie, Alina Pușcaș demonstrează că, dincolo de imaginea impecabilă de pe micul ecran, viața de zi cu zi a unei mame este plină de momente neașteptate, nervi, dar și multă sinceritate.