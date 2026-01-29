Cătălin Măruță: Mă voi întoarce să fac avocatură

Cătălin Măruță a mărturisit într-un podcast moderat de fiica sa, Eva Măruță, că mare lui vis a fost să lucreze la Pro TV și că dacă nu ar fi reușit să își îndeplinească acest vis s-ar fi întors la avocatură.

"Am o întrebare intensă. Dacă nu mai ești la PRO TV de duci la Antena?", l-a întrebat fiica sa, Eva Măruță.

"Sora mea, ce e cu tine? Unele lucruri sunt în felul următor. Hai să-ți spun. Vrei să-ți spun așa o mică istorie? Eu am început la TVR, de fapt nu, am început la un post de televiziune oarecum local - Europa Nova, după care m-am dus la TVR, după care am avut o mică perioadă pe la Realitatea TV, dar visul meu întotdeauna a fost să fiu la Pro TV. Chiar dacă am lucrat atâția ani la TVR, unde am rămas prieteni cu atât de mulți oameni de acolo, chiar dacă am trecut o scurtă perioadă pe la Realitatea, visul meu a fost să fiu la Pro TV.

Cătălin Măruță: Au fost 18 ani frumoși, cu oameni minunați

Și la un moment dat am zis că și o singură zi dacă prezint la Pro TV mi-am îndeplinit visul, dacă nu va funcționa emisiunea mă voi întoarce să fac avocatură pentru că eu am terminat Facultatea de Drept și am zis că dacă nu va merge cu televiziunea, adică visul meu era Pro TV, mă voi întoarce să fac avocatură sau ceva în domeniu. Dar a funcționat și a mers. A mers 18 ani, 18 ani zi de zi, ani frumoși, cu oameni minunați", a spus Cătălin Măruță.

Reamintim că recent Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea lui Cătălin Măruță, o veste care i-a suprins pe fanii sotului Andrei. Astfel, Cătălin Măruță va prezenta ultima lui emisiune la Pro Tv pe 6 februarie 2026, de la ora 15.00.



