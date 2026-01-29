€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Lifestyle Cătălin Măruță: Mă voi întoarce să fac avocatură
Data publicării: 15:53 29 Ian 2026

Cătălin Măruță: Mă voi întoarce să fac avocatură
Autor: Doinița Manic

maruta-protv_24127600 Imagine cu Cătălin Măruță, de la PRO TV. Foto: captură video Youtube

Cătălin Măruță a venit cu mărturisiri neașteptate într-un podcast moderat de fiica sa, Eva Măruță.

Cătălin Măruță a mărturisit într-un podcast moderat de fiica sa, Eva Măruță, că mare lui vis a fost să lucreze la Pro TV și că dacă nu ar fi reușit să își îndeplinească acest vis s-ar fi întors la avocatură.

"Am o întrebare intensă. Dacă nu mai ești la PRO TV de duci la Antena?", l-a întrebat fiica sa, Eva Măruță.

"Sora mea, ce e cu tine? Unele lucruri sunt în felul următor. Hai să-ți spun. Vrei să-ți spun așa o mică istorie? Eu am început la TVR, de fapt nu, am început la un post de televiziune oarecum local - Europa Nova, după care m-am dus la TVR, după care am avut o mică perioadă pe la Realitatea TV, dar visul meu întotdeauna a fost să fiu la Pro TV. Chiar dacă am lucrat atâția ani la TVR, unde am rămas prieteni cu atât de mulți oameni de acolo, chiar dacă am trecut o scurtă perioadă pe la Realitatea, visul meu a fost să fiu la Pro TV.

Cătălin Măruță: Au fost 18 ani frumoși, cu oameni minunați

Și la un moment dat am zis că și o singură zi dacă prezint la Pro TV mi-am îndeplinit visul, dacă nu va funcționa emisiunea mă voi întoarce să fac avocatură pentru că eu am terminat Facultatea de Drept și am zis că dacă nu va merge cu televiziunea, adică visul meu era Pro TV, mă voi întoarce să fac avocatură sau ceva în domeniu. Dar a funcționat și a mers. A mers 18 ani, 18 ani zi de zi, ani frumoși, cu oameni minunați", a spus Cătălin Măruță.

Reamintim că recent Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea lui Cătălin Măruță, o veste care i-a suprins pe fanii sotului Andrei. Astfel, Cătălin Măruță va prezenta ultima lui emisiune la Pro Tv pe 6 februarie 2026, de la ora 15.00.

@acasalamaruta

Eva, cu curiozitatea ei specifică și sinceritatea aceea pe care doar copiii o au, i-a pus lui Cătălin Măruță întrebări intense. ???? Curiozitatea ei l-a prins pe Cătălin în offside de câteva ori, dar tocmai asta a făcut podcastul atât de autentic. A ieșit un podcast sincer despre familie, despre ce urmează pentru Cătălin, un podcast cu de toate. Un podcast de suflet, de colecție, foarte, foarte interesant. Dacă nu l-ați văzut încă, este pe YouTube, pe canalul Acasă la Măruță. ❤️

♬ sunet original - Acasa La Maruta

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin maruta
pro tv
la maruta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 22 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 25 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 26 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 57 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close