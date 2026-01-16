Donald Trump, convins să cumpere Groenlanda de miliardarul implicat în lansarea Pro TV. Interesele uriașe din spatele planului său

Într-o zi, în timpul primului său mandat, Donald Trump a chemat un consilier de rang înalt pentru a discuta o idee nouă.

„Trump m-a chemat la Biroul Oval. Mi-a spus că un om de afaceri proeminent tocmai sugerase ca SUA să cumpere Groenlanda”, a declarat John Bolton, consilier pe probleme de securitate națională în 2018, pentru The Guardian.

A fost o propunere extraordinară. Și a provenit de la un prieten vechi al președintelui, care avea să dobândească mai târziu interese comerciale pe teritoriul danez.

Bolton a aflat că omul de afaceri era Ronald Lauder. Moștenitor al unei averi în industria machiajelor – marca globală de cosmetice Estée Lauder – îl cunoștea pe Trump, un newyorkez bogat, de mai bine de 60 de ani.

Ronald Lauder, implicat în lansarea Pro TV în România

De altfel important de menționat, în contextul României, e și că miliardaul Ronald Lauder a fost implicat în lansarea Pro TV.

În noiembrie 1995, Ronald Lauder, împreună cu Adrian Sârbu și Ion Țiriac, a lansat în România postul Pro TV, alături de alte canale dedicate sportului, filmelor sau muzicii. Lansarea a fost privită inițial cu scepticism, dar în scurt timp televiziunea a devenit un fenomen, schimbând profund peisajul media românesc. Ronald Lauder a ocupat funcţia de director non-editorial, timp de aproape 20 de ani, până în 2014, când și-a anunțat demisia, la scurt timp după plecarea partenerului său, Adrian Sârbu, de la conducerea companiei.

Ideea cumpărării de către SUA a Groelandei ar fi fost lansată, de fapt, de către miliardarul Ronald Lauder

Revenim la povestea din SUA. John Bolton declarase că a discutat cu Lauder despre propunerea privind Groenlanda. După intervenția miliardarului, o echipă de la Casa Albă a început să exploreze modalități de a spori influența SUA asupra vastului teritoriu arctic controlat de Danemarca.

Reluarea urmăririi ideii lui Lauder de către Trump în timpul celui de-al doilea mandat este tipică pentru modul în care operează președintele, a spus Bolton.

„Informațiile pe care le aude de la prieteni, le consideră drept adevăr și nu-i poți schimba opinia”, a declarat acesta.

Cum s-au schimbat lucrurile, opt ani mai târziu

Propunerea pare să fi stârnit ambițiile imperialiste ale lui Trump: opt ani mai târziu, el ia în considerare nu doar cumpărarea Groenlandei, ci și preluarea ei prin forță.

Ca mulți dintre cei din jurul președintelui, sugestiile politice ale lui Lauder par să se intersecteze cu interesele sale comerciale. Pe măsură ce Trump și-a intensificat amenințările de a ocupa Groenlanda, Lauder a achiziționat titluri comerciale acolo. Lauder face parte, de asemenea, din consorțiul a cărui dorință de a accesa mineralele ucrainene pare să-l fi determinat pe Trump să ceară o parte din resursele țării sfâșiate de război.

De unde se cunosc Lauder și Trump

Lauder a declarat anterior că l-a întâlnit pe Trump în anii 1960, când au studiat aceeași prestigioasă școală de afaceri. După ce a lucrat pentru afacerea de cosmetice a familiei, Lauder a servit sub Ronald Reagan la Pentagon, apoi ca ambasador în Austria, înainte de a candida fără succes la funcția de primar al orașului New York în 1989.

Când Trump a câștigat președinția în 2016, Lauder a donat 100.000 de dolari comitetului de strângere de fonduri Trump Victory. Totodată, când sănătatea mintală a lui Trump a fost pusă la îndoială în 2018, Lauder l-a numit „un om cu o perspicacitate și o inteligență incredibile”.

În același an, Lauder a declarat că îl asistă pe Trump cu „unele dintre cele mai complexe provocări diplomatice imaginabile”. Aceasta pare să fi inclus și ideea expansiunii arctice. În anul următor, Wall Street Journal a dezvăluit interesul lui Trump pentru Groenlanda.

Cum îl apără Lauder pe Trump

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda a persistat, la fel ca și cea a lui Lauder. În februarie anul trecut, la scurt timp după ce Trump s-a întors la Casa Albă, Lauder i-a sărit în apărare când președintele a luat în considerare public o preluare militară a celei mai mari insule din lume.

„Conceptul lui Trump despre Groenlanda nu a fost niciodată absurd – a fost strategic”, a scris Lauder în New York Post. El a continuat: „Sub gheața și rocile sale se află o comoară de elemente din pământuri rare esențiale pentru Inteligența Artificială, armament avansat și tehnologia modernă. Pe măsură ce gheața se retrage, apar noi rute maritime, remodelând comerțul și securitatea globală”.

Având în vedere că Groenlanda se află în „epicentrul competiției dintre marile puteri”, a susținut Lauder, SUA ar trebui să caute un „parteneriat strategic”. El a adăugat: „Am lucrat îndeaproape cu liderii de afaceri și guvern din Groenlanda timp de ani de zile pentru a dezvolta investiții strategice acolo”.

Ce investiții a făcut, între timp, Ronald Lauder în Groenlanda

De când Lauder i-a atras atenția lui Trump asupra Groenlandei în 2018, așa cum au relatat pentru prima dată jurnaliștii americani Peter Baker și Susan Glasser în cartea lor „The Divider”, miliardarul din industria cosmeticelor pare să fi investit o mulțime de bani proprii în teritoriul arctic.

Registrele companiilor daneze arată că o companie cu o adresă la New York și proprietari anonimi a cumpărat în ultimele luni acțiuni în Groenlanda.

Una dintre inițiativele sale este exportul de apă de izvor „de lux” de pe o insulă din Golful Baffin. Când un ziar danez a relatat în decembrie că Lauder se număra printre investitori, a citat un om de afaceri groenlandez implicat în această inițiativă. „Lauder și colegii săi din grupul de investitori au o înțelegere foarte bună a pieței de lux și acces la aceasta”, a spus el.

Se pare că acest grup de investitori încearcă, de asemenea, să genereze energie hidroelectrică din cel mai mare lac din Groenlanda pentru o topitorie de aluminiu.











