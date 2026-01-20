€ 5.0921
Cât de mare s-a făcut fiica lui Mihai Găinușă. Eva este populară pe TikTok
Data actualizării: 10:43 20 Ian 2026 | Data publicării: 10:33 20 Ian 2026

Cât de mare s-a făcut fiica lui Mihai Găinușă. Eva este populară pe TikTok
Autor: Alexandra Curtache

Mihai Gainusă Foto: TikTok

Eva Găinușă, fiica cunoscutului om de radio Mihai Găinușă, are 20 de ani și și-a construit deja un nume în mediul online, unde vorbește deschis despre experiența ei de studentă în străinătate.

 

Eva Găinușă este o prezență tot mai relevantă pe TikTok, platformă pe care oferă informații utile despre universitățile din Italia și despre sistemul britanic de învățământ liceal din România, bazându-se pe propriile experiențe academice. Tânăra le explică urmăritorilor pașii concreți pentru admitere, diferențele dintre sisteme și costurile reale ale studiilor în afara țării.

Ce studii are Eva Găinușă

În prezent, Eva este studentă în anul I la Științe Politice, la prestigioasa Universitate din Bologna. Drumul ei academic nu a fost însă liniar. Înainte de Bologna, a mai urmat un an de Biomedicină.

„Cum am ajuns să studiez științe politice în Italia? Eu sunt la Universitatea din Bologna în primul an, doar că am mai făcut unul de Biomedicină și la Universitatea din Padova, deci sunt în Italia de aproximativ un an, cam un an și ceva.

Și la Științe Politice și la Biomedicină e relativ simplu să aplici în Italia. Ai nevoie de diploma de liceu și nota de la BAC și diploma de liceu. Ca să intru la Biomedicină am dat un examen de admitere și pentru Științe Politice a trebuit să scriu 5 eseuri. Și Universitatea din Bologna și Universitatea din Padova oferă foarte multe cursuri în engleză. Sunt profesori foarte buni, majoritatea sunt italieni, doar că există și profesori care sunt din Anglia, din America, oricum sunt foarte buni”, povestește aceasta. 

Taxe, burse și costul vieții

Eva Găinușă mai spune că ambele instituții sunt universități de stat, iar taxele sunt considerate accesibile comparativ cu universitățile private de elită. De asemenea aceasta vorbește puțin și despre costul vieții din Italia pentru un student.

„În primul an nu există bursă, doar din anul II poți să primești niște bani de la guvern, dar sunt pe merit. Ambele universități sunt universități de stat, deci taxele nu sunt chiar așa mari comparativ cu universitățile private cum ar fi Bocconi.

Chiriile sunt destul de mari în Italia și e destul de greu să-ți găsești apartament pentru că ei au tendința să nu îți răspundă la mesaje. Doar că majoritatea oamenilor pe care îi cunosc și-au găsit ceva rezonabil și chiar sunt foarte mulțumiți.

Și în Italia începe universitatea în octombrie și se termina la final de iunie și majoritatea orelor nu au prezență obligatorie. La Științe Politice e obligatoriu să mergi la seminar și la Biomedicină e obligatoriu să te duci la laborator, dar așa în general nu prea ține nimeni cont de prezență.

O altă diferență foarte mare este faptul că în Italia nu prea există discount-uri de studenți la transportul comun, la trenuri, la autobuz, la tramvai, nu prea există.

Vorbind despre transport, zborurile din România și înpre România sunt foarte ieftine, dacă ți le iei din timp. Mi se pare că dacă vrei să vii să studiezi în Italia din România, este o opțiune foarte accesibilă și este super să studiezi aici. Mie îmi place foarte mult țara asta”, încheie tânăra studentă. 

@evagainusa Despre cum e să faci facultatea în Italia???? #fyp #romania #italia ♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

mihai gainusa
eva gainusa
Comentarii

