Oana Roman, confesiune despre munca din spatele banilor: „Nu renunțați. Abia la 50 de ani îmi permit lucruri la care doar visam”

Chiar dacă momentan trăiește o perioadă foarte bună, atât profesională, cât și spirituală, vedeta a făcut o confesiune emoționantă în prag de sărbători: drumul pe care l-a parcurs până aici a fost presărat cu multe obstacole și mai ales multă muncă, dar nu a renunțat niciodată la scopul ei.

Zâmbetele vin după lacrimi și ani de zbucium

Oana Roman a vorbit deschis despre contrastul dintre imaginea din online și realitatea din spatele ei.

„Zâmbesc și mă uit încrezătoare spre viitor! Dar zâmbetele vin după lacrimi, după ani de zbucium și de griji. Nu e mereu simplu și nu e totul roz. Nu am arătat niciodată doar partea luminoasă, v-am arătat și umbrele și întunericul și greul. Da, azi e liniște și prosperitate și am avut cel mai bun an din ultimii 10 ani, dar e și multă muncă în spate.

Online-ul pare simplu, dar în spate e mult mai complicat decât se vede. În ultimii 5 ani, de când am început activitatea online, am fost aici 365 de zile pe an”, a scris aceasta pe Instagram.

Lecția cea mai importantă: nu renunțați!

În mesajul său, Oana Roman a vorbit și despre momentele în care a fost aproape să renunțe, punctând faptul că perseverența este mereu cea mai mare provocare.

„Doar 3 zile am lipsit atunci când am pierdut-o pe mama. Nu mă plâng deloc, vreau doar să spun că nu e simplu, că sunt zile în care obosesc sau nu am stare sau nu am inspirație și totuși sunt aici pentru că îmi place și susținerea voastră uneori a contat mai mult decât a apropiaților.

Nu mă invidiați pentru că de-abia la aproape 50 de ani am găsit o formă de liniște și de-abia acum îmi permit lucruri la care altădată doar visam. Am făcut totul singură și tot ce am realizat s-a făcut în timp și cu multă răbdare. Am avut multe momente în care m-am gândit să renunț și asta e cel mai greu, să nu renunți atunci când simți că nu reușești îndeajuns de repede“, a transmis Oana Roman.