Suma exorbitantă pe care Oana Roman a plătit-o pentru un sandvici cu șuncă și cașcaval. "Nici măcar nu e emental, e brânză topită la 1 leu"

Oana Roman, activă pe rețelele sociale, a testat cu ceva timp în urmă cel mai scump sandvici cu șuncă și cașcaval din România. Vedeta l-a cumpărat dintr-un magazin cu specific franțuzesc din zona Dorobanți, București, renumit pentru prețurile sale premium. Rezultatul? Un sandvici care a dezamăgit, nu prin gust, ci prin prețul ridicat și calitatea discutabilă. Mai precis, a plătit 45 de lei (aproximativ 10 euro) pentru un sandvici basic. Oana Roman a povestit pe TikTok despre experiența sa, evidențiind diferențele mari dintre prețuri și veniturile din România, precum și lipsa de atenție în prezentarea produsului.

Oana Roman consideră că și-a ratat experimentul. Deși magazinul se lăuda cu produse de inspirație franțuzească, vedeta a remarcat că sandviciul, care promitea ingrediente premium precum șuncă și cașcaval emmental, era, în realitate, pregătit cu brânză topită de calitate inferioară.

„Vă spun astăzi povestea celui mai scump sandvici cu șuncă și cașcaval, 45 de lei, adică aproape 10 euro. Astăzi am făcut un experiment, m-am dus în locul unde știam că este cel mai scump sandvici cu șuncă și cașcaval din România.



Este acest sandvici clasic franțuzesc care ar trebui să fie cu șuncă și cașcaval emmental, dar nu este așa. Nu este nici măcar cu cașcaval, este cu brânză topită care costă, probabil, un leu. Iar la Paris, am făcut o documentare, am căutat, cel mai scump sandviș ca acesta este la Ritz și costă 15 euro”, a declarat vedeta pe TikTok.





Experimentul a avut loc în urmă cu o lună, însă clipul vedetei tv aducă în continuare reacții și sporește în vizualizări.

