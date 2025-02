Matteo, fiul legendarului Andrea Bocelli, interviu la DC News: A fost ceva ce am ezitat să împărtășesc mult timp. Cred că era o parte din mine căreia îi era rușine

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Matteo Bocelli a vorbit despre așteptările sale de la publicul român, dorința de a descoperi gastronomia locală și cum își construiește propriul drum în muzică, dincolo de umbra faimosului său tată.

„Nu există nicio comparație, el are o carieră de 30 de ani, iar eu sunt abia la început”, spune tânărul Matteo Bocelli, care a dezvăluit și cum piesa Fall On Me i-a schimbat radical parcursul artistic.

DC News: Veți avea un concert în România în această vară. Ce știți despre România? Cum vă așteptați să fie publicul de aici?

Am fost incredibil de norocos să fiu primit cu căldură de publicul din întreaga lume și sunt sigur că Bucureștiul nu va dezamăgi. Am o mulțime de fani români pe internet, așa că mă bucur foarte mult că acum am ocazia să fiu în sfârșit aici cu ei în persoană.

DC News: Există repere sau tradiții românești pe care ți-ar plăcea să le explorezi?

Știi, când vii într-o țară pentru un turneu ai atât de puțin timp să explorezi și să te bucuri cu adevărat de locul în care te afli. De obicei, ajungi cu autocarul de turneu cu care ai călătorit peste noapte și te duci direct în locație. Ești acolo toată ziua pentru soundcheck și altele, iar apoi e spectacolul. În unele zile nici nu vedem soarele! Dacă pot, îmi place să stau o oră sau două și să încerc să mănânc ceva local. Este lucrul meu preferat pe care îl fac într-un loc nou. Mi s-a spus că mâncarea românească are multe influențe turcești și grecești. Fiind italian, am o mare pasiune pentru mâncarea bună și un apetit mare. Mi s-a spus să încerc sarmale cât timp sunt aici.

DC News: Ce mesaj ai pentru fanii tăi din România?

Abia aștept să împărtășesc acest nou spectacol, Summer Nights cu voi toți. Am vrut să vin să cânt în România de mult timp, așa că sunt încântat că am reușit să facem asta anul acesta. Fanii mei mă surprind tot timpul cu căldura, generozitatea și sprijinul lor.

DC News: Cum faci față presiunii de a fi comparat constant cu tatăl tău?

Nu există nicio comparație. El a avut o carieră incredibilă de 30 de ani - tocmai am sărbătorit aniversarea vara trecută cu trei spectacole uriașe și mulți dintre colaboratorii săi de lungă durată în orașul său natal, Lajatico. În timp ce eu sunt abia la început. Ar fi o nebunie să ne comparăm. Mi-au plăcut oportunitățile pe care le-am avut de a lucra cu el și de a învăța din călătoria lui. Dar dați-mi 30 de ani, apoi comparați!

DC News: Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la tatăl tău în călătoria ta muzicală?

Etica muncii. Absolut mai presus de orice altceva. Dacă vrei asta, trebuie să muncești. Poți avea cu ușurință talent fără succes dacă nu depui efort. Când eram mic, mă întristam când el pleca în turneu, iar eu și fratele meu rămâneam acasă cu mama. Îl durea și pe el să ne părăsească, dar el ne întreținea. Oamenii contau pe el. Chiar am învățat ceva din asta. Totul pare foarte fascinant din exterior, dar este nevoie de multă muncă și sacrificii dacă îți dorești această carieră.

DC News: Care a fost cea mai mare provocare în cariera ta de până acum și cum ai depășit-o?

Să-mi dau seama ce vreau să fac a fost o provocare uriașă. Știam de la o vârstă foarte fragedă că îmi doresc o carieră muzicală de orice fel, dar nu știam ce. Nu aveam nicio direcție. Pianul a fost prima mea dragoste, așa că m-am gândit că poate voi face ceva cu asta, așa că m-am dus să studiez la conservatorul din Luca. Cântatul a venit mult, mult mai târziu. A fost ceva ce am ezitat să împărtășesc mult timp. Cred că era o parte din mine căreia îi era rușine să cânte în fața tatălui meu. El însuși nu este doar un cântăreț incredibil, ci are și o ureche impecabilă. Dacă ceva nu este în regulă, chiar și un pic, el o va observa! Fall On Me a schimbat cu adevărat totul. Nici măcar nu trebuia să cânt pe acea piesă. Nici măcar tatăl meu nu avea de gând să cânte pe acea piesă! Nu era deloc sigur de cântec. Inițial a fost un cântec de dragoste pentru un solist, iar el a crezut că este prea „pop” pentru el. Am înregistrat un demo pentru a-i arăta cum ar putea fi făcut cântecul pentru a se potrivi stilului său. Nu a existat nicio discuție despre un duet. Abia când producătorul său, Bob Ezrin, a auzit demo-ul, totul s-a schimbat. Dintr-o dată am primit toate aceste încurajări pentru a urma o carieră de cântăreață, Fall On Me a fost lansat ca duet și am fost semnată de Capitol Records. A fost de necrezut. După atâția ani în care am fost nesigură cu privire la calea mea în muzică, dintr-o dată totul a venit împreună cu o claritate totală.

