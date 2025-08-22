Data publicării:

Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Lifestyle
Foto: Facebook
Foto: Facebook

Alina Greavu, cunoscută în mediul online drept Aluziva, trece printr-o perioadă dificilă.

Ea și soțul ei, Adi Câmpunean, au decis să divorțeze după 11 ani de căsnicie. Vestea a luat prin surprindere comunitatea lor online, mulți considerându-i până acum un cuplu-model.

Cei doi au împreună trei copii, un băiat și două fetițe gemene. Deși drumurile lor se despart, sentimentele de respect și afecțiune rămân. Divorțul a fost oficializat miercuri, 20 august 2025, la notar, unde au ales să se filmeze chiar în timp ce semnau actele.

Ulterior, Aluziva și Adi au publicat pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri din acele momente prin care au anunțat astfel oficial separarea. În imagini, cei doi apar în continuare apropiați. Zâmbesc și se îmbrățișează, fapt care i-a făcut pe mulți urmăritori să creadă inițial că este o glumă. Influencerița a revenit cu un mesaj clar: „Nu e o glumă. Azi am fost la notar ca să semnăm divorțul”.

Deși nu au intrat în detalii legate de motive, într-unul dintre clipuri fac referire la afacerea comună și la schimbările prin care au trecut în ultima perioadă. Într-un alt video, filmat în mașină înainte de notar, cei doi au explicat că, deși încă se iubesc, au decis să pună capăt căsniciei pentru binele lor și al copiilor.

Ei au promis comunității că vor rămâne uniți ca părinți și prieteni, evitând orice conflict atât în spațiul public, cât și în fața celor mici:


„Ne-am dat seama că lucrurile nu mai funcționează așa cum ne-am fi dorit. Încă ne iubim, dar aceasta este o decizie matură și responsabilă. Suntem amândoi în terapie și vrem să rămânem cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Am jurat că nu vom vorbi niciodată urât unul despre celălalt, nici în familie, nici online”.

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de Alina Greavu (@aluziva)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video
22 aug 2025, 08:33
Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video
18 aug 2025, 23:36
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
15 aug 2025, 21:03
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
15 aug 2025, 18:59
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
14 aug 2025, 18:43
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a cumpărat Georginei
12 aug 2025, 11:27
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
08 aug 2025, 13:41
MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”
08 aug 2025, 08:47
Cum și-a sărbătorit Mihaela Rădulescu ziua de naștere după moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru mine era totul”
05 aug 2025, 14:37
Post Malone, de nerecunoscut: Cum a slăbit 30 kg pentru cea mai importantă ființă din viața lui
05 aug 2025, 12:03
Jessie J, din nou pe patul de spital. Vedeta rupe tăcerea despre problemele după operația de cancer
04 aug 2025, 11:13
Câte kilograme a luat Ilona Brezoianu în sarcină. Vedeta este foarte pofticioasă: „I-am disperat pe oamenii ăștia”
04 aug 2025, 10:32
Porecla surprinzătoare a Prințesei Charlotte. Cum îi spune Kate Middleton te va amuza
03 aug 2025, 19:07
Cheloo, pozitiv la droguri, dar în urină. Ce înseamnă asta? Explicația expertului antidrog Cătălin Țone
02 aug 2025, 11:43
Elena Gheorghe, cadou special pentru fani chiar de ziua ei
01 aug 2025, 09:50
Justin Timberlake a dezvăluit diagnosticul secret de care suferă într-o postare emoționantă
31 iul 2025, 22:28
Ruby, 100% naturală! Cum arată artista fără filtru și fără machiaj – FOTO
31 iul 2025, 16:33
Cum a reacționat iubita lui Tzancă Uraganu după ce acesta s-a pozat cu Jennifer Lopez
30 iul 2025, 22:43
Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...
30 iul 2025, 17:11
Cheloo lansează acuzații grave în scandalul în care este implicat: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct!”
30 iul 2025, 10:07
Ce lecție le-a dat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, haterilor ei
29 iul 2025, 22:33
O actriță româncă a fost decorată de Președintele Italiei! Kristina Cepraga este Cavaler al Ordinului Stelei Italiei
29 iul 2025, 19:02
Acesta să fie secretul tinereții lui Jennifer Lopez? Ce este HRT. Vezi cum poți avea acces la această terapie și în România
28 iul 2025, 22:21
Ce mănâncă Jennifer Lopez de arată la 56 de ani ca la 20 de ani! Lista alimentelor care o fac să aibă un corp de invidiat
28 iul 2025, 18:28
Ce a pățit soțul Biancăi Purcărea, DJ-ul de la PROFM, în vacanță în Cipru
28 iul 2025, 17:27
Nicole Cherry, prestație fabuloasă în deschiderea lui Jennifer Lopez: „Ziua de ieri a adus în fața noastră două femei emblematice”
28 iul 2025, 16:38
Tzancă Uraganu s-a dat în spectacol în fața ”finei” Jennifer Lopez. ”Pleacă cu traume”
28 iul 2025, 09:31
Ce a pățit Jennifer Lopez în București chiar în fața fanilor. Moment bizar devenit viral - Video
27 iul 2025, 23:14
Ce a scos-o din sărite pe Nicoleta Nucă, chiar înainte de vacanță: „Culmea obrăzniciei!”
25 iul 2025, 13:31
Ce a pățit soția lui Sorin Copilul de Aur pe TikTok: „Sunt sigură că nu sunt singura fată țepuită”
24 iul 2025, 14:46
Iorga și Adrian „Elicopter de luptă” au fost jefuiți în Barcelona: „Suvenirurile mele sunt amintirile”
23 iul 2025, 12:23
Ozzy Osbourne a murit
22 iul 2025, 21:16
Prințul George va fi separat de Prințul William începând de astăzi
22 iul 2025, 15:51
Selena Gomez împlinește 33 de ani: Imagini spectaculoase de la petrecerea sa
22 iul 2025, 09:08
Top modelul din România care a eclipsat ”meciul greilor” de pe Wembley - Foto în articol
21 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
De ce Felix Baumgartner nu a vrut copii. Motivul tulburător pentru care s-a temut să aibă urmași
19 iul 2025, 21:38
Cum se simte Andreea Ibaka după accident. Soția lui Cabral a transmis un mesaj după ce s-a externat
18 iul 2025, 23:59
Ramona Lăzuran, mesaj emoționant pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner
18 iul 2025, 17:07
Dan Negru, semnal de alarmă după moartea lui Felix Baumgartner: N-o spune nimeni!
18 iul 2025, 09:49
Iulia Albu își transformă casa într-o expoziție de muzeu: „Cu Dumnezeu înainte” - VIDEO
17 iul 2025, 19:37
Beach, Please! rupe tăcerea după ce Destroy Lonely, rapperul adus de Selly, a îndemnat un puști să sară de pe scenă
16 iul 2025, 20:11
Ce a spus Jennifer Lopez despre românce, înainte de concertul pe care îl va susţine în Bucureşti
16 iul 2025, 15:25
O cântăreață a ajuns la spital după ce a purtat pantaloni prea strâmți. Ce boală a făcut - Foto în articol
16 iul 2025, 08:53
Andreea Bălan, o soră mai mare pentru fani. Artista a împărtășit 11 sfaturi care îți pot ușura viața
15 iul 2025, 17:40
Câți ani împlinește fiica Loredanei Groza. Tânăra a primit o surpriză unică din partea vedetei
14 iul 2025, 17:17
Angela Similea, mesajul care a emoționat publicul: "Aplauzele nu se sting..."
12 iul 2025, 10:15
Imagini de colecție cu Anamaria Prodan și iubitul ei. Vedeta i-a făcut o declarație de dragoste de ziua lui
10 iul 2025, 11:41
Imagini rare cu Radu Mazăre de la ziua lui de naștere. Fostul primar și-a schimbat radical viața după închisoare
09 iul 2025, 09:08
Nicoleta Luciu, siluetă de invidiat ca la 20 de ani! Ce mănâncă în fiecare seară
08 iul 2025, 14:49
Puya se mută la mare: „Mi-am luat teren, fac și eu casa... Pui, please”
08 iul 2025, 10:58
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
acum 33 de minute
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
acum 59 de minute
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
acum 1 ora 9 minute
Alegeri Primăria București. Chirieac: „Abia aștept să văd cum îi veți face campanie acestui candidat”. Replica lui Ciuvică / video
acum 1 ora 27 minute
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
acum 1 ora 30 minute
START Festival Enisala – Unitate la Cetate. Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei
acum 1 ora 37 minute
Controversă cu microbuze scumpe și la Buzău. Constantin Toma: Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informaţii să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut?
acum 1 ora 58 minute
Kim Jong Un i-a decorat pe soldații nord-coreeni care au luptat pentru Rusia în războiul din Ucraina
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
pe 21 August 2025
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel