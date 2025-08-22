Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video

Ea și soțul ei, Adi Câmpunean, au decis să divorțeze după 11 ani de căsnicie. Vestea a luat prin surprindere comunitatea lor online, mulți considerându-i până acum un cuplu-model.

Cei doi au împreună trei copii, un băiat și două fetițe gemene. Deși drumurile lor se despart, sentimentele de respect și afecțiune rămân. Divorțul a fost oficializat miercuri, 20 august 2025, la notar, unde au ales să se filmeze chiar în timp ce semnau actele.

Ulterior, Aluziva și Adi au publicat pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri din acele momente prin care au anunțat astfel oficial separarea. În imagini, cei doi apar în continuare apropiați. Zâmbesc și se îmbrățișează, fapt care i-a făcut pe mulți urmăritori să creadă inițial că este o glumă. Influencerița a revenit cu un mesaj clar: „Nu e o glumă. Azi am fost la notar ca să semnăm divorțul”.

Deși nu au intrat în detalii legate de motive, într-unul dintre clipuri fac referire la afacerea comună și la schimbările prin care au trecut în ultima perioadă. Într-un alt video, filmat în mașină înainte de notar, cei doi au explicat că, deși încă se iubesc, au decis să pună capăt căsniciei pentru binele lor și al copiilor.

Ei au promis comunității că vor rămâne uniți ca părinți și prieteni, evitând orice conflict atât în spațiul public, cât și în fața celor mici:



„Ne-am dat seama că lucrurile nu mai funcționează așa cum ne-am fi dorit. Încă ne iubim, dar aceasta este o decizie matură și responsabilă. Suntem amândoi în terapie și vrem să rămânem cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Am jurat că nu vom vorbi niciodată urât unul despre celălalt, nici în familie, nici online”.

