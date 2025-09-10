Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu

După o relație de peste trei ani cu actrița Doina Teodoru, Cătălin Scărlătescu și-a găsit fericirea în brațele unei tinere arhitecte. Numele ei este Elena Gogean, iar cei doi au fost văzuți împreună în ultimele luni, petrecând întreaga vară alături unul de celălalt.

Cătălin Scărlătescu pare să fi trecut peste despărțirea de actrița Doina Teodoru și și-a găsit fericirea în brațele unei tinere arhitecte. Elena Gogean, frumoasa focșăneancă de 27 de ani, i-a cucerit inima juratului de la MasterChef, iar cei doi au fost surprinși petrecând întreaga vară împreună în ipostaze romantice.

Juratul și actrița Doina Teodoru s-ar fi despărțit în urmă cu câteva luni, însă niciunul dintre ei nu a făcut declarații oficiale. Relația lor, care a durat mai bine de trei ani, a luat sfârșit pe neobservate, iar cei doi au preferat să păstreze discreția. În tot acest timp, fanii s-au întrebat ce se întâmplă în viața personală a celebrului bucătar, dar iată că misterul a fost de curând dezvăluit.

Cine este Elena Gogean, femeia care i-a furat inima

Noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu se numește Elena Gogean și are 27 de ani. Originară din Focșani, Elena este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. În ultimele luni, ea a fost văzută constant alături de jurat, iar relația lor pare să fie una serioasă și plină de chimie.

Iubirea dintre Cătălin și Elena a fost vedeta verii. Cei doi au fost surprinși în numeroase ipostaze romantice, de la plimbări lungi pe malul mării și ieșiri în oraș, până la momente de relaxare în aer liber, mereu zâmbind și ținându-se de mână. Fanii MasterChef urmăresc cu interes evoluția acestei povești de dragoste, iar imaginile și aparițiile celor doi au făcut deliciul tabloidului.

Elena nu este doar frumoasă, ci și deșteaptă și extrem de talentată. Ea a absolvit Colegiul Național Unirea din Vrancea, unul dintre cele mai prestigioase licee din zonă, unde a studiat Științele Naturii. În paralel cu studiile, a fost o dansatoare de excepție, câștigând numeroase concursuri de dans sportiv. Acum, cariera sa se împarte între arhitectură și predarea la Universitatea „Ion Mincu”.

Cătălin Scărlătescu pare să fie într-o perioadă excelentă, atât pe plan profesional, cât și personal. După despărțirea de Doina Teodoru, iubirea cu Elena a adus un nou zâmbet pe chipul juratului. Deși cei doi păstrează discreția, aparițiile lor împreună și gesturile tandre transmit clar că relația este una serioasă și plină de afecțiune.

